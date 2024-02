KAKO FUNKCIONIŠE "BIZNIS" PREKO GRANE Za 15 minuta uzmu 220€! Obrade njih 50 za vikend i vrate se u BG! DEVOJKE NISU SVESNE RIZIKA

Za vikend iznajme stan u Zagrebu gde obrade i do 50 klijenata, zarade desetine hiljada evra i vrate se natrag u Beograd. Iako dozvolu za rad nemaju, a sredstva koja koriste nisu odobrena, pumpaju usne, ubrizgavaju preparate u čelo, nos, bradu... Plaća se bez računa, u kešu, a klijentkinje su im najčešće mlade devojke, potpuno nesvesne opasnosti u koju se dovode.

Za ovaj unosan posao koji se obavlja mimo svih pravila javnost je saznala kada je ekipa emisije "Provjereno" koja se emituje na televiziji Nova upala u zgradu u kojoj se odvijaju ovi zahvati i svedočila kako se radi u ilegali, preneo je hrvatski "Dnevnik". Vlasnica, prenosi "Dnevnik", ceo vikend "naručuje" žene svakih 15 minuta od jutra do mraka.

Ljudi su mogli da saznaju detalje u vezi sa ovim estetskim zahvatima putem oglasa koji se vrteo na društvenoj mreži. Pisalo je da rade u Zagrebu, da imaju dva slobodna termina, što je objavljeno na storiju koji se briše čim se popune termini. Reporterka "Provjerenog" Ema Branica prijavila se i ubrzo dobila odgovor.

Prijavila se za usne, možda hijaluron, a odgovor je bio ekspresan. Iza svake rečenice stajalo je srce, pisalo je da je jedini slobodan termin nedelja popodne, ali nisu napisali gde, već da adresu šalju sutradan. I zaista je tako bilo, adresa je stigla predveče.

Naivnost ih skupo košta

Kojekakvi fileri, botoksi, nehirurške metode korekcije nosa i slično. Sve to doživljava se olako, kao nadogradnja noktiju ili trepavica. Eksplozija zahvata pršti sa društvenih mreža. Faktor rizika računa se prema izgledu fotografija na društvenim mrežama.

Ne znaju, ali ni ne pitaju šta im to tačno stavljaju. Među oduzetim preparatima koje je Državni inspektorat u Hrvatskoj zaplenio, nijedan nije registrovan za tržište Evropske unije, prenosi hrvatski medij.

- Vrlo često reakcija može biti sistemska, vrlo slična gripu, temperatura dugotrajna, slabost, mučnina, to su stvari koje ljudi treba da znaju - upozorava doc. dr. sc. Željko Rotim, predsednik Hrvatskog društva za estetsku medicinu.

Vlasnica priznala da rade na crno

Ekipa "Provjerenog" javila je da je ceo dan na ulazu u zgradu protok ljudi bio kao na železničkoj stanici. Žene su ulazile, izlazile. Dnevni boravak iznajmljenog stana služio je kao čekaonica. Jedna žena je mazala devojkama anestetsku kremu na usne, dok su one sve poslušno čekale.

- Išla sam na crno. Radila sam usne i nisam znala, ona je meni kao stavila neki filer. Znači, to nije bio hijaluron, to je bilo nešto sedmo i imam grudvice tu dole na usnama. Topila sam to jedno tri puta, a i dalje imam malo - ispričala je 20-godišnjakinja kao da je nesvesna da je i sad na crno jer sedi u iznajmljenom stanu!

Dok su žene čekale na red, ubrzo se pojavila i vlasnica ovog "salona lepote".

- Ja sam vlasnik, ja sam mama od vlasnice. Ja sam ekonomista, ćerka je menadžer. Mi smo se edukovale i zaposlile doktora - ispričala je ona.

I tako je ekonomista samouvereno objašnjavala do u detalje sve metode koje izvode, a onda priznala kako rade bez radnih dozvola na crno. Nakon toga je lekarka izašla iz sobe i došla među klijente da porazgovara sa svima o njihovim željama, uverila se ekipa emisije "Provjereno".

Otpadaju komadi kože nakon tretmana?!

Devojka iz čekaonice bila je na redu, a zahvat je završen već za 15 minuta. Platila je 220 evra za tri zone botoksa. Predsednik Hrvatskog društva za estetsku medicinu pojašnjava da cene nisu bitno drugačije u legalnim klinikama i ordinacijama u Hrvatskoj. A tih 220 evra na crno je možda i najskuplja cena s obzirom na to da ako se dogode komplikacije, nemate kome da se obratite, a materijali koje koriste nisu odobreni na hrvatskom tržištu. Posledice mogu da budu i te kako opasne - oticanja, asimetrije, alergije, hematomi, ali i mnogo ozbiljnije.

- Znači, šta je nekroza - otpadne ti komad kože ili komad tkiva nakon tretmana. Žena očekuje da izgleda predivno, a za tri dana se probudi i otpadne joj komad kože na licu. To nije nešto na šta ljudi računaju, mislim da ni ne znaju kad idu na takva mesta - pojašnjava Rotim.

Hrvatski Inspektorat propisuje novčane kazne od 1.000 do skoro 4.000 evra, a za pravno lice od 2.000 do gotovo 7.000 evra. Postoji kazna za odgovornu osobu kod pravnog lica. U inspekcijskim nadzorima oduzeli su i 1.513 komada predmeta - ampula, špriceva hijaluronske kiseline, silikona i botoksa, krema, sprejeva, praškova za anesteziju, ampula adrenalina i drugih preparata.

Barbi doktorka

Savina koleginica Olgica Markanović, u javnosti poznatija kao „barbi doktorka“, koja je uhapšena pre tri godine zbog sumnje da je u svojim salonima u Beogradu i Banjaluci unakazila 11 osoba, otišla je i korak dalje. Naime, ona je takođe obavljala nelegalne estetske zahvate, ali je pored toga za nekoliko stotina evra obučavala klijente kako da bez dozvola rade isti posao. Na obukama im je davala savete da ne izdaju račune, kupe diplome medicinske škole, igle zovu olovkama i slično. Markanovićeva je uhapšena kada je pokušala da pređe hrvatsko-srpsku granicu, a suđenje je u toku.

Estetski kasapin

Slični ilegalni estetski zahvati rađeni su i u srpskoj prestonici. Pre tri godine, Sava Knežević, tada 23-godišnji maser iz Batajnice, i njegova majka Danijela, cvećarka, uhapšeni su zbog nadrilekarstva. On je obavljao zahvate za koje nije obučen, a koje su ostavljale ozbiljne posledice, dok mu je majka pomagala.

Protiv lažnog plastičnog hirurga, poznatog i kao „estetski kasapin“, i njegove majke Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je 2021. podiglo optužnicu u kojoj je navedeno da je narušio zdravlje sedam žena nad kojima je u svojoj neregistrovanoj ordinaciji u centru Beograda vršio medicinske zahvate, za koje nije imao diplomu ni dozvolu. Sava je usred suđenja promenio lični opis i profesiju. Nekada lažni hirurg, Knežević je sada nutricionista, smršao je čak 100 kilograma i na Instagramu pratiocima deli savete za ishranu i trening.

