"BIZNIS" PREKO GRANE Za vikend unajme stan u Zagrebu, obrade desetine klijentkinja, zarade 50.000 EVRA i vrate se u Beograd?!

Kako je objavljeno u emisiji "Provereno" Nove TV, doktori koji obavljaju zahteve nemaju radnu dozvolu, često su i bez iskustva, a sredstva koja koriste, hrvatska Agencija za lekove i medicinske proizvode ne odobrava. Ipak, i pored svega, mediji navode da crno tržište estetskih zahvata cveta.

Dnevna soba iznajmljenog stana služi kao čekaonica u kojoj žena nanosi anestetičku kremu na usne devojaka koje su došle na razne estetske zahvate.

- Evo u aprilu lekari dobijaju radne dozvole i onda smo definitivno legalni. Ali smo morali da radimo ovako iz razloga da nam se pacijenti ne razbeže na sve strane, razumete - objašnjava druga žena, koja se predstavlja kao majka vlasnice ordinacije.

Objašnjava i ko je doktor koji radi estetske zahvate.

- Radila je, pored specijalizacije, u privatnim bolnicama, tako je zarađivala na hirurgiji, ovo je bilo da ima džeparac i onda je ušla u našu ozbiljnu viziju i to je to. Zaista smo se trudili da imamo mlade ljude, jer će mladi lekari i bockati, dok ne dostignu svoj nivo i dok ne dođu do svog imena i prezimena u svojoj subspecijalizaciji - dodaje.

Jedan od klijenata završava tretman posle 15 minuta i plaća 220 evra u gotovini za tri zone botoksa.

- Za taj vikend je zaradila 50.000 evra, u hrvatskom novcu 50.000 evra u gotovini - rekao je doc. dr Željko Rotim, predsednik Hrvatskog društva za estetsku medicinu.

Kako dalje navodi, pacijenti nisu svesni opasnosti koje ovakvi zahvati donose.

- Klijenti su uglavnom mlade devojke, potpuno nesvesne opasnosti u koju se dovode i sa kakvim posledicama mogu da se suoče. Velika je šansa za nekrozu... vrlo često reakcija može biti sistemska reakcija veoma slična gripu - dugotrajne temperature, slabost, mučnina. To su stvari koje ljudi moraju da znaju - tvrdi on.

Kurir.rs/Provjereno/Jutarnji list