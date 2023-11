OPET BOCKA I ULEPŠAVA ŽENE?! Barbi nadrilekarka radi iako joj se sudi da je UNAKAZILA LICE 18 ŽENA: Razmenjuje nežnosti sa NJIM...

Olgica Markanović (33) u javnosti poznata kao Barbi nadrilekarka, kojoj je u toku suđenje u Prvom osnovnom sudu u Beogradu zbog sumnje da je radeći bez licence u jednom salonu u Beogradu unakazila lice 18 žena, ponovo radi i javno se hvali na društvenim rmežama.

Da podsetimo, Kurir je još u martu pisao o tome kako se Olgica vratila svom poslu "ulepšavanju žena" i to u Bosni, a sada ako je sudeći po fotografijama koje objavljuje ona opet radi i objavljuje svoje radove.

olgica markanović kojoj se sudi da je unakazila 18 žena foto: Printscreen/Instagram

- Osumnjičena Markanović nakon što je u martu reklamirala korekcije nosa, usana, kapaka i celog lica sada to opet radi i to preko druge stranice pod nazivom Edukativni centar - Brazilski centar, na kojoj čak i sama sebi radi poduhvate na licu - navodi sagovornik Kurira i dodaje da je Markanović u martu navela da je osnivač edukativnog centra "Maderocentar", ali je nakon pisanja Kurira to obrisala.

- Okrivljena se sada na ovoj novoj stranici hvali i celokupnim tretmanom koji radi sebi i drugima i to objavljuje. Mada, prema navodima sagovornika, Olgica je sada opreznija nego pre i nije direktno navela da i dalje aktivno radi, nego samo ponekad se oda svojim objavama i tagovima na toj stranici. Na njenom Instargram profilu stoji da je preduzetnik.

Okrivljena Markanović objavljivala i sebe kako radi različite zahvate na licu

1 / 2 Foto: Printskrin/Instagram

Kako dodaje naš izvor, Barbi nadrilekarka, kako su se prozvali zbog njenog fizičkog izgleda, pre mesec dana je navela da je pomenuti centar za ulepšavanje i edukaciju njen.

- Naime, Olgica je na jednom svom storiju na Instagramu pokazivala kako je dobila poklon od jedne koleginice i napisla: "Znam je skoro četri godine, posle usavršavanja kod nas u Brazilskom centru. Ona je otvorila dva salona sa najnovijim stvarima i stalno se usavršava. Jedna je do najdivnijih i plemenitijih žena koje sam upoznala! Drago mi je da sam deo tvog uspeha, rastemo zajedno - napisala je okrivljena Markanović kojoj se i dalje sudi u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

olgica objavila i tagovala edukativni centar gde je napisala da je njen foto: Printskrin/Instagram

Naime, okrivljena na toj stranici, za koju tvrdi da je njena, skoro svakodnevno objavljuje radove kako ulepšava pripadnice lepšeg pola, ali i kako presađuje kosu osobama koje imaju problem sa gustinom dlake. Često se objavljuju i fotografije na kojima se može videti kako je bilo stanje pre tretmana i nakon njega.

Inače, da podsetimo, okrivljena je uhapšena 1. juna 2021., a u oktobru te godine je prebačena u kućni pritvor. Godinu dana kasnije sud je dozvolio okrivljenoj da se slobodno kreće.

fotografije na kojima su oštećene žrtve nakon tretmana koje im je radila okrivljena foto: Instagram, Screenshot

- Optužnicom se njoj i njenoj saradnici na teret stavlja da su u neregistrovanom "Medicinsko-estetskom centru Tayas" u Beogradu neovlašćenom i nepravilnom upotrebnom sredstva "plazma-pen" prouzrokovale trajna oštećenja na tretiranim delovima lica oštećenih, u vidu dubokih opekotina drugog B i trećeg stepena, uz istovremeno nedopuštenu primenu injekcione lokalne anestezije "lidokain - hlorida", koja je predstavljala rizik po život oštećenih u slučaju alergijske reakcije usled nepostojanja antišok terapije i edukacije okrivljenih, kao i same primene uređaja "plazma-pen" zbog korišćenja struje - saopštilo je tada tužilaštvo.

Razmenjuje nežnosti sa bivšim rijaliti učesnikom Okrivljena Olgica se skoro svakodnevno eksponira na svom Instagram profilu gde je prati preko 110 hiljada pratilaca. Objavljuje brojne fotografije u kojima je oskudno obučena ispod kojih dobija brojne komentare, pa se tako skoro ispod svake slike može videti i komentar Lepomira Bakića, fintnes instruktora i bivšeg rijaliti učesnika i policajca koji se ne libi da pohvali njen izgled. lepomir bakić komentariše svaku fotografiju osumnjičenoj olgici markanović foto: Printskrin/Instagram, Ana Paunković - Uf lebe mekani... - samo je jedan od komentara na fotografiji Barbi nadrilekarke, koja mu na svaki komentar odgovora sa emotikonima srca.

Nema zabranu za rad Iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu u martu ove godine za Kurir je objašnjeno da okrivljena Olgica Markanović nema zabranu rada. - Ona nema meru zabrane rada, jer su i ona kao i Sava Knežević radili nelegalno, na crno, bez propisanih uslova za rad. Čak i da ima meru zabrane, ona nebi važila van granica Srbije - objašnjeno je tada za Kurir.

(Kurir.rs - Ekipa Kurira)

