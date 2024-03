ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Novac od akcije „Bebi parking mesto” ulaže se direktno u opremanje porodilišta

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić prisustvovao je danas u GAK „Narodni front” uručenju donacije medicinske opreme za porodilišta koja je nabavljena putem akcije „Bebi parking mesto”, a koju sprovodi JKP „Parking servis”.

Šapić je istakao važnost ove akcije, koja postoji od 2017. godine i, kako je rekao, odlična je iz više aspekata, ne samo zbog prikupljanja sredstava za porodilišta već zbog činjenice da ljudi koji parkiraju na tim parking-mestima znaju gde će njihov novac da „ode“.

foto: Foto: Grad Beograd

– Pokušaćemo da za sledeću godinu, budući da je broj bebi-parking mesta od 2017. godine porastao sa devet na 24, u najmanju ruku udvostručimo broj tih parking mesta. Prikupljeno je pet miliona dinara koji će biti podeljeni na četiri porodilišta. Od tog novca će porodilišta kupovati opremu koja im je najpotrebnija. Možemo da obeležimo još parking mesta širom Beograda, tako da ljudi koji tu parkiraju znaju da njihov novac ide direktno u porodilišta – rekao je Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

On je dodao da je razgovarano i o Ulici kraljice Natalije, koja je frekventna i ljudi nemaju alternativu da sa Zelenog venca stignu do Ulice srpskih vladara.

– Nemamo mnogo izbora zbog gabarita ulice i prostora u kojem se nalazi, ali ćemo zbog toga već od sutra ili prekosutra poslati ekipu „belih“ koja će stalno stajati ovde i sprečavati one koji zloupotrebljavaju i staju i parkiraju ispred porodilišta zbog drugih stvari. To više neće biti moguće i za tako nešto smo se odlučili na nekoliko lokacija u gradu. Te lokacije su kritične i zbog njih se stvara gužva, jer često ljudi staju da obave nešto trivijalno na 30 sekundi, a to prouzrokuje gužve i širi se na veći prostor. Takođe, postoji problem u Resavskoj gde je još manje mesta i kada se jedna traka zatvori onda više niko ne može da prođe – istakao je Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

On je naglasio da će blizu bolnica i porodilišta kao i na druga kritična mesta, biti postavljene ekipe „Belih” koje će tu biti stalno.

– Na taj način ćemo uticati na one nesavesne Beograđane ili vozače koji ovde parkiraju jer ispred porodilišta ili bolnice treba da stane samo onaj koji ima potrebu, da odvede ženu na porođaj ili izvede dete iz porodilišta. Trudićemo se na sve moguće načine da pospešimo natalitet jer politika svake ozbiljne države je politika pospešivanja nataliteta. O tome moramo da vodimo računa, svako od nas na bilo kom nivou društva treba da neki svoj doprinos – rekao je Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

Prof. dr Željko Miković v.d. GAK Narodni front rekao je da je jedan od prioriteta populacione politike Srbije porast nataliteta, a u okviru toga značajno mesto zauzima briga o zdravstvenoj zaštiti žena u toku trudnoće i porođaja.

– Statistika pokazuje da se u Beogradu godišnje rodi oko 20.000 beba, nismo zadovoljni, mi želimo da se ta stopa poveća i za to povećanje neophodno je da kontinuirano poboljšavamo smeštajne kapacitete, uslove rada zaposlenih i osavremenjavamo opremu – istakao je Miković.

foto: Foto: Grad Beograd

U GAK „Narodni front” isporučena je ginekološka stolica, Klinika za ginekologiju i akušerstvo KBC „Srbija” biće bogatija za 25 bolničkih pedijatrijskih kreveta, a medicinska sredstva biće uručena i KBC „Zemun” i KBC „Zvezdara”.

Kurir.rs/Prenosi: A.Ć.