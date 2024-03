ALEKSANDAR ŠAPIĆ U "USIJANJU" NA KURIR TV: Važno je da izbori budu što pre, Beograd ne zaslužuje da bude u ovakvom stanju

Jedna neizvesnot je završena - biće novih izbora, ali Beograd ulazi u novu neizvesnost - kakav će ishod biti?

Posle dva pokušaja da se održi konstitutivna sednica gradske skupštine, Beograd će ponovo odluku o tome ko će voditi grad doneti na biralištima. Od trenutka kada je izlazak na nove izbore postao izvestan, krenula su licitiranja ko će s kim u koaliciju, ko na zajedničku listu, a ko u više kolona.

Na sednici Izvršnog odbora Gradskog odbora SPS u Beogradu istaknuto je da su spremni da na predstojećim izborima nastupe zajedno sa Srpskom naprednom strankom. Opozicija ocenjuje da novi izbori u Beogradu predstavljaju priznanje Srpske napredne stranke da su izbori 17. decembra izgubljeni.

Koji su realni datumi za održavanje novih izbora? Da li bi trebalo očekivati da se nešto bitno promeni u rezultatima izbora za dva meseca? Šta podrazumeva formiranje šireg fronta koji je najavila vlast?

Na ova pitanja odgovoriće Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa grada Beograda, u svom gostovanju u emisiji Usijanje.

- Jesmo doneli to (nove izbore) na svoju štetu, jer smo mogli da napravimo većinu. Niko nam nije verovao dok se gospodin Jerković nije pojavio na jednoj televiziji i rekao da su spremni da razgovaraju sa nama i preuzmu jedan deo odgovornosti za vođenje Beograda. Zašto na svoju štetu? Jer idemo u nove izbore i nikad ne znate kako mogu da završe. Mnogo se toga desilo od 17. decembra. Prvo su bile optužbe od strane Nestorovića kako je pokušano da ga kupe. Pre toga je rekao da nisakim neće da razgovara. Nakon toga je došlo do njihovog raspada pa optuživanja raznoraznih. Sve vreme je u međuvremenu opozicija pokušavala da nametne taj narativ pokradenih izbora - započeo je Šapić i dodao:

- Imali smo pretnje da će opozicija da nas opstruiše ako formiramo većinu. Usled svega toga, a opet usled cele teške geopolitičke situacije u kojoj se nalazi ceo svet, prosto smo odlučili da podignemo lestvicu legitimiteta smatrajući da Beograd treba da ima jednu stabilnu vlast koja će biti apsolutno neupitna. Čekali smo gospodina Nestorovića do poslednjeg dana. Zašto baš njega? Zato što su oni nakon izbora njega proglasili jedinim legitimnim i kredibilnim jer je opet on govorio umesto svih njih. To što su se oni raspali nakon toga to je posebna priča. Nije do toga došlo i odlučili smo da odemo na nove izbore. Na našu štetu. Iako sam već danas mogao da budem imenovan za gradonačelnika.

Više od 7 meseci "vandrednog stanja" u Beogradu

- Beograd već 5 meseci u vandrednom stanju. Možda čak od septembra od kada sam podneo ostavku, pa onda privremeni organ od kada je uveden. Sada čekamo da se kupe 2 ili 3 meseca od kada je neophodno da se završi izborni proces i formira sledeća gradska vlast. To je jedno stanje na koje Beograd i Beograđani nisu navikli. Važno je da izbori budu što pre, Beograd ne zaslužuje da bude u ovakvom stanju - rekao je Šapić.

Šta ako se i 28. aprila ne svidi nekome izborni rezultat?

- Podsetiću vas, 2020. godine, najveći deo upravo ove koalicije, sadašnje Đilasove, nisu izašli na izbore, bojkotovali su ih. Doslovce su tada rekli kako su to neustavni izbori, kako se tim izborima ruši ustavno-pravni poredak. Inače rušenje ustavno-pravnog poretka države je jedno od najtežih krivičnih dela. Rekli su kako oni neće priznati sve ono što se bude desilo nakon tih izbora, znači formiranje skupštine, formiranje vlade, itd. D a će oni da podnesu krivične prijave protiv svih onih koji to budu radili i da sve od tog momenta biti i neustavno i nelegitimno. Od momenta kada se budu krenuli da se sprovode rezultati tih izbora koje su oni tako definisali. Formirala se skupština, formirala se vlada, krenuo je normalno život da teče. Ta ista vlada koju su oni proglasili neustavno, nelegitimno, gde su rekli da su počinili najteže krivično delo, je raspisala nove izbore na koje su oni izašli. Znači, sada se vraćati na njihove stvari, šta su oni govorili. Pa oni bi morali od tog momenta kada su prvi put rekli da su izbori bili neustavni i nelegitimni. Nisu smeli da izađu više ni na jedne izbore posle toga. Ni na jedne izbore, dok na neki drugi način je dođeno vlast - rekao je Šapić i dodao:

- Znači, šta će oni da urade posle 28. aprila? Ja stvarno ne znam. Niko nije mogao da očekuje ni da će krenuti na Stari dvor, gde pritom nije čak ni Skupština grada Beograd. U starom dvoru imate neke stare slike, polupali su prozore stare 80 do 90 godina, nameštaj iz 19. veka. Tamo sedi gradonačelnik i predsednik skupštine. Oni su tamo krenuli da pokažu da su u stvari oni pobedili. Idemo da se popnemo na balkon da proglasimo pobedu. Tako da od njih ne može više ništa da se očekuje. Pa su onda rekli, nismo to mi, to je Vučić ubacio svoje delikvente. A onda se pohapse ti delikventi, onda kažu, pustite jadne studente napolje iz zatvora. Pa dobro, jesu delikventi ili nisu, jesu studenti ili nisu, da li ih je Vučić ubaci ili ste vi i tako dalje i tako dalje. Ulazeći u njihovu šizofreniju, samo vi sami postajete još šizofreniji.

04:44 Aleksandar Šapić: Šta ako se i 28. aprila ne svidi nekome izborni rezultat?

- Jedino čega se zaista plašim i apelujem je ta vrsta izlaska na ulice. Ta vrsta pokušaja konfrontiranja unutar rođenog društva, rođenog naroda. Od onog momenta kad vam ne odgovara izborni rezultat ili kad vam bilo šta ne odgovara, da izlazete na ulicu i da pokušavate na taj način da ostvarite bilo koju vrstu vaše političke ambicije. Tog momenta, ako to postane praksa, mi ulazimo u anarhiju. Jer ako ovo što oni sad rade, ukoliko prihvate sve političke organizacije u Srbiji, nema više ovde mira. Zašto? Zato što više niko nikad neće dozvoliti. Ko god izgubi izbore, reći će ne može se formirati parlament, ne može se konstituirati Skupština, razvalićemo Skupštinu, razvalićemo predsedništvo, razvalićemo Stari dvor - rekao je Šapić.

