NOVI IZBORI U PRESTONICI! Beograđani na proleće ponovo izlaze na birališta

Predsedništvo Srpske napredne stranke odlučilo je da se ide na nove beogradske izbore, poručio je juče predsednik Privremenog organa grada Beograda i potpredsednik SNS Aleksandar Šapić. On je najavio da će s kampanjom krenuti već danas.

Podignuta lestvica

Ističući da je odluka o novim beogradskim izborima bila jednoglasna, Šapić je ocenio da je tim potezom SNS podigao letvicu i srušio praksu koja je neretko bila sastavni deo srpske političke scene.

- Formiranje većine nikad niko nije dovodio u pitanje, upravo ne oni koji su nas dan nakon izbora optužili da ćemo ući u nekakve nelegalne, nelegitimne, nekredibilne radnje. I upravo zbog odgovornosti koju imamo, ne samo prema ovom gradu nego i prema ovoj zemlji i specifičnosti momenta u kojem se nalazimo, posebno zbog svih naših problema koje imamo, smatrali smo da jedna odgovorna organizacija ima odgovornost ne samo za Beograd već i za sve građane Srbije - naglasio je Šapić.

On je najavio i da će naprednjaci na izbore izaći kao deo jednog velikog pokreta.

- U velikom pokretu, videćemo ko će sve tu biti, svi oni koji smatraju da je politika koju smo mi vodili u proteklom periodu za Beograd bila politika prosperiteta, napretka grada - naveo je Šapić.

Premijerka i potpredsednica SNS Ana Brnabić istakla je da će već sutra biti održan sastanak radne grupe za implementaciju preporuka ODIHR, koja, kako je naglasila, postoji još od 2019.

- Nastavićemo sa implementacijom preporuka ODIHR - rekla je ona, dok je potpredsednik Glavnog odbora SNS Vladimir Orlić poručio da će ta stranka u novu kampanju za beogradske izbore ući ozbiljno i odgovorno, te da će ostvariti ubedljiviju pobedu nego 17. decembra.

- Rezultat novih izbora za Beograd biće pobeda onih koji su pokazali ozbiljan i odgovoran odnos, koji žele samo najbolje i gradu i zemlji. To će ljudi da cene, ne samo zato što će to da bude sušta suprotnost, kao što je uvek i bila, nasilnicima s druge strane - kazao je.

Predsednik Vučić o beogradskim izborima Eto mene da pomognem i protiv Bodiroge i protiv Đilasa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče, uoči sednice Predsedništva SNS, da je zamolio izbornu listu oko SNS da se ide na nove izbore u Beogradu. - Znam da imate većinu, ali bolje i izgubiti nego da se desi situacija iz 2008, kad su Demokratska stranka i socijalisti počinili izbornu krađu - rekao je Vučić. On je kazao i da su ga iz Predsedništva SNS pozvali da im pomogne za predstojeće izbore i da je on to sa oduševljenjem prihvatio. Odgovarajući na pitanje novinara da je mogući kandidat koalicije Srbija protiv nasilja za gradonačelnika Beograda Dejan Bodiroga, Vučić je odgovorio da imaju pravo da kandiduju koga hoće, ali da onaj ko se bavi politikom mora da ima kapacitet za to. - To nije samo koliko ste davali golova i koševa. Nije Aleksandar Šapić uspešan zato što je bio najbolji strelac jugoslovenske i srpske reprezentacije u vaterpolu, već zato što je uspešno vodio opštinu Novi Beograd, zato što se uspešno bavi svojim poslom. Tako da, biće to dobra utakmica - zaključio je Vučić. Kako je rekao, i Bodiroga i svi drugi su kandidati Dragana Đilasa. - Eto mene da pomognem i protiv Bodiroge i protiv Đilasa, pošto su sve to Đilasovi kandidati. Svi ti Proglasi, sve je to, kao što smo od početka znali, Đilasovo. Pošto su, kako su rekli, pokradeni, onda oni sigurno i ubedljivo pobeđuju - poručio je Vučić.