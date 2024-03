SPECIJALNA EMISIJA: ČEKAJU LI NAS IZBORI U BEOGRADU? Predrag Marković: Država je u opasnosti, a narod se tad SVRSTAVA UZ VLAST

Kurir televizija u svojoj specijalnoj emisiji bavi se temom mogućih novih izbora u Beogradu.

foto: Kurir televizija

Nakon obraćanja predsednika republike Aleksandra Vučića, očekuje se sastanak predsedništva Srpsne napredne stranke u 12 časova, nakon koje će se rukovodstvo SNS obratiti javnosti sa konačnim stavom u vezi sa aktuelnom situacijom u Beogradu.

foto: Kurir televizija

Voditeljka emisije Silvija Slamnig ugostiće Predrag Markovića, istoričara i člana GO SPS, Dejana Vuka Stankovića, političkog analitičara, Dejana Miletića iz Centra za proučavanje globalizacije, Srđana Barca iz Centra za društvenu analizu, Radoslav Milojičić sa liste “Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane” i dr Rajka Petrovića, politikologa.

foto: Kurir televizija

Predsednik Vučić rekao je da je predložio rukovodstvu SNS da donesu odluku o raspisivanju novih izbora u Beogradu, bez obzora na to što imaju većinu, kako se ne bi "ponovio lopovluk iz 2008. kada su DS i SPS formirali gradsku vlast".

12:05 U studiju i Srđan Barac

U studio Kurir televizije ušao je i četvrti gost, Srđan Barac.

foto: Kurir televizija

- Do sada se pokazalo da SNS i Aleksandar Vučić pomno prate šta se dešava u narodu i imaju autoritet kad nešto kažu. Činjenice na terenu su vrlo proste, izgeda da niko nema većinu. SNS i SPS fali dva odbornika i poruka je da ne žele takvu većinu nego s većim legitimitetom. Pokret "Mi - glas iz naroda" izlazi s kontroverznim porukama. Više se priča o rakiji koja je poneta sa sastanka nego o većini u gradu. Vlast ne želi takvu većinu i odluka je da se ide na izbore da se vidi ko će dobiti poverenje građana da nastavi razuvojnu poitiku. Verovatno ćemo i nakon sednice saznati kakav je stav SNS, ali možda će se ostaviti još 24 sata za odluku, ali veća je verovatnoća da će se na izbore - rekao je Barac.

Dejan Vuk Stanković osvrnuo se i na konsultacije za mandatara i rekao da vidi tri kandidata.

foto: Printscreen/TV Prva

- Postoje tri kandidata, premijerka Ana Brnabić, Siniša Mali i Miloš Vučević. Svako od njih ima svoje šanse. Znate šta, ja ne bih imao ništa protiv da ostane Ana Brnabić. Mislim da bih mogao da dam obrazloženje zašto su Miloš Vučević i Siniša Mali. Ana, zato što ima neku rutinu u vršenju tog posla i vremenom je izgradila i neki svoj politički profil koji odgovara biračkom telu Srpske napitne stranke. Ona se komunikološki usavršila u poslednjih godinu dana. Istovremeno ima organizacijske sposobnosti i taj aktivizam koji je potreban za tu premijersku funkciju. Nekako, kako da se podrazumeva da je tu, zbog te dužine trajanja mandata, je sad veliko pitanje da li ona ima još nekih svojih ličnih resursa da ostane na tako odgovornoj funkciji, jer to nije baš svakodnevni posao. Teško je svakodnevni posao raditi sedam godina u kontinuitetu bez prestanka, a kamoli drugi neodgovorni posao u državi. Siniša Mali je čovek učestvovao u velikim projektima koji prilično stabilno drži javne financije Srbije i on je napredovao, ako ga gledate danas, u odnosu na pre par godina, da je ušao na velika vrata u politiku u komunikacijskom smislu, dakle onom je da sledi tu logiku svoje partije koja ima prlo stabilno biličko telo, a Miloš Vučević je isto tako imao iskustvo u administraciji, bio je u gradskoj administraciji Novog Sada, ima stranačko utemeljenje, možda bolje i od Ane Brnabić i od Siniše Malog, jer on je primarno čovek iz partije i ima ministarsko iskustvo što je takođe važno za preuzimanje mesta premijera.

11:30 Uživo iz sedišta SNS

Novinarka Kurir televizije Kristina Džoković rekapitulirala je pres konferenciju predsednika Aleksandra Vučića s najvažnijim porukama, da bi se u program iz sedišta Srpske napredne stranke uključila reporterka Teodora Pivljanin.

foto: Zorana Jevtić

- Moram da kažem da funkcioneri Srpske napredne stranke polako pristižu ovde u sedište stranke s obzirom na to da u 12 časova već počinje sednica predsedništva Srpske napredne stranke. Mi smo za sada videli predsednika privremenog organa grada Beograda Aleksandra Šapića, ministarku zaštite životne sredine Irenu Vujović ali i predsednika Srpske napredne stranke ujedno i ministra odbrane Miloša Vučevića kao i predsednicu Vlade Anu Brnabić. Koliko smo čuli od predsednika Vučića on danas neće biti prisutan na ovoj sednici s obzirom da mu sledi sastanak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Očekujemo da saznamo konačnu odluku da li ćemo ići ponovo na birališta ili će doći do formiranja vlasti - izvestila je Teodora Pivljanin.

11:00 Prvi gosti u studiju

Voditeljki Silviji Slamnig priključili su se Predrag Marković, Dejan Vuk Stanković i Dejan Miletić.

Marković: Država je u opasnosti

- Nema mnogo dileme ko će na kraju pobediti. Čak i da opozicija ostvari dobar rezultat, oni su nesložni, gora varijanta DOS-a, koji se takođe raspao. Mala je verovatnoća da će opozicija dobiti izbore, da će zadržati bilo kakvu homogenost, što vidimo na primeru pokreta "Mi - glas iz naroda". Verovatnija stvar je da SNS i SPS pojačaju svoju razliku što bi im pojačalo legitimitet. Država je u opasnosti, a tad se narod po pravilu svrstava uz državu i vlast - rekao je Marković.

Miletić: Neće se mnogo toga promeniti

Miletić je prokiomentarisao predstojeću eventualnu izbornu kampanju.

foto: Kurir televizija

- I sada mislim da su novi izbori gubljenje vremena, mislim da rezultat ne može mnogo da oscilira u kratkom periodu, da opozicija ne može bolje. Potrošićemo vreme, novce, imaćemo u interegnumu performanse i blokade opozicije. Ja tu ne vidim nikakav profit za Beograd i ne sviđa mi se činjenica da se pravi paralela sa 2008. koju je uzeo Vučić. Ovde ne postoje koalčicioni sporazumi niti je sumnjiva razlika između SNS i Srbije protiv nasilja. Meni je neprihvatljivo, ali takve su procene predsendika Vučića i SNS će dati svoje mišljenje - smatra Miletić.

Stanković: SNS će poslušati Vučića

Voditeljku je zanimalo da li je moguće da predsedništvo SNS ne posluša predlog predsednika.

foto: Kurir televizija

- Mislim da ne, to je usaglašeno i ne postoji velika mogućnost da donesu suprotnu odluku jer Aleksandar Vučić je ključni čovek te stranke iako više nije na rukovodećoj poziciji. Obraćanje Ane Brnabić je deo dramskog zapleta kojim je SNS sklona. Nije lako doneti odluku o izborima, a to nije do kraja predvidivo i sondažu javnog mnjenja - mišljenja je Stanković.

foto: screenshot Video Plus

Nepatriotski potez opozicije

Marković je istakao mogući "nepatriotski" potez opozicije.

- Na dan izbora opozicija ima dan potez koji nije baš patriotski, jer podržava krizu u zemlji i u gradu. To je da ono što su pogrešili 17. decembra, da ne popišu zapisnike i da napuste biračka mesta. To jeste rizik. I da će se doći do gore krize nego što je sada. To je sada test patriotizma. Znači, vi ćete time podržite na nekoliko meseci krizu u zemlji i blokiraćete izborni proces. Zato što oni, ako vide, a verovatno gube izbore, oni će da prekinu izbore - rekao je Marković.

Dejan Vuk Stanković smatra da opozicija ne može da se nada uspehu na izborima.

foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock

- U političkom smislu. I tu mešetarenje oko toga, prebrojavanje gostovanja, minuta itd. je popularno i relevantno. Jer nisu opozicioni lideri ko rani hrišćani u katakombama skriveni, pa ih jure Rimljani. Pa ih šalju posle na gladijatorske igre. Pa se zabavljaju kad ih jure lavovi ili kad se između sebe ubijaju. Dakle, nema toga. Vi imate jednu pomalo arogantnu elitu koja pomislila da je mnogo superiorna u odnosu na Srpsku naprednu stranku, koja ne ide da prihvati ulogu opozicije i koja ne ide da bude kreativnija osim da širi negativnu propagandu protiv vlasti. I onda sve im se to vrati ko bumerang, jer ako hoćete iskreno, naprednjaci mogu to što oni rade na Novoj S ili na N1, brže, jače i bolje. I oni se kreću u komunikacijskom obrascu, to je ključni problem opozicije, jedan od ključnih problema, što se kreće u komunikacijskom obrascu koji odgovara vlasti. Drugi problem je što nemate nove ljude. Kako će oni koji su četiri puta izgubili u različitim koalicionim formama, odvući izbore, da ga peti put pobede? Pa neće nikada - rekao je Stanković.

Nestorović će nestati s političke scene

Marković veruje da Nestorovićev pokret neće preći cenzus na ponovljenim izborima.

foto: Zorana Jevtić

- Opet je potrebno nekoliko drugih mimo ove dve koalicije da bi se došlo ne samo do tih 56 mandata. Znači 60-ak bi trebalo da dobiju. Ali na štetu čiju? Pa prvo nestaće Nestorović. To je bila jedna neslana šala.

Dejan Miletić je govorio o scenariju posle novih izbora.

- Predsednik je nagovestio da hoće što pre izbore, što je mislim da je i efikasno, zašto bi razvlačili tu krizu dok jer ide leto. Mogući su izbori i leti, ali su relativno retki, tako da mislim da je kraj aprila najbolji datum. Tako da sve je moguće, ali ne vidim razlog za odlaganje.

I Dejan Vuk Stanković je prokomentarisao fenomen Branimira Nestorovića.

- A vreme prolazi. I kako se sad pojavi, recimo Nestorović, pa uradi to što uradi. Kako se pojavio, kad to beše bilo, 2017. Beli Prletačević, koji je bio jedan antipolitički kandidat, jedna autoironija, u suštini ironija političkog života, koji je osvojio više glasova od jednog Vuka Jeremića, koji je uložio milione evra u kampanju, a koji je ušao u tu predizbornu kampanju nakon što su ga proglašavali neki mediji u Srbiji predsednikom sveta. Pa Saša Janković je bio nešto malo jači od tog Belog, koji je svima delovao smešan. Za Belog su glasali nezadovoljni ljudi, ali za koga su glasali? Za nekog ko se parodirao, izigravao i tako dalje - smatra Stanković.

foto: Kurir televizija

Dačić najbolji mandatar, ali nije još vreme

Predrag marković osvrnuo se i na sutrašnje konsultacije vladajuće većine sa predsednikom Vučićem.

- Ići ćemo na konsultacije kod predsednika i najbolje rešenje za mandatara bi bio Ivica Dačić, ali nismo na tom nivou političke zrelosti. Socijalisti su žilava biljka, doći će i to vreme - rekao je Marković.

