DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Planirani radovi na mreži u 5 beogradskih opština
EDB Beograd za danas je planirala brojne radove na mreži, na području 5 opština.
Zvezdara
09:00 - 14:00 Naselje V.MOKRI LUG: CVETANOVA ĆUPRIJA: 98-108,173B-189, MITKOV KLADENAC: 20-22,29-31C,
Rakovica
09:00 - 15:00 ANDRE JOVIĆA: 2-12,16-18, MILjAKOVAČKE STAZE: 44E-44Ž,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 OMLADINSKIH BRIGADA: 86A-86V,
Zemun
08:30 - 14:00 Naselje BATAJNICA: BRANISLAVA BARIŠIĆA: 80C-92,55D-57, JOVANA BRANKOVIĆA : 164-166C,170,174-176D,180-182,161-171, ŠIROKI PUT: 31e-31k, VOJVODE NOVAKA : 2-6,10,44-46e,1-29F,33-39v,55M-55N,61b,
Obrenovac
09:00 - 15:00 Naselje OBRENOVAC: ČETRNAESTOG OKTOBRA: 23A, ČETVRTOG APRILA 1 DEO: 9,21, ĐAČKOG BATALjONA: 7A, DEVET JUGOVIĆA: 32-34A,31, FILIPOVIĆA KRAJ: 14-22,28,32A-36,46,5-5F, KOŽARSKA: 28,47A, MAJDANSKA: 20A-30,34-40,47-51B,55-59,63A, OMLADINSKA: 5G-5M, POSAVSKIH NORVEŽANA: 106B, POTIĆA VOĆE 1.SOKAK: 20,15,29, POTIĆA VOĆE 2.SOKAK: 5N, VOJVODE MIŠIĆA: 2-8,12-24,1-9,43Đ-43Ž, ZIDARSKA: 2-4,8-18,3-7,11-15, Naselje UROVCI: ŠABAČKI PUT: 42-64,68,72-74,1-13,17-37,41-49,57, Naselje ZVEČKA: BRAĆE LAZIĆA: 64A-66,72-74,78,5,15,27,43,49B,55,61, FILIPOVIĆA KRAJ: 26,30-36C,46,80,5B-5E,15,27-45E,99,103,107,1111, GAJ NOVO NASELjE: 2-6,12,20-22,46-48,1-25,29-29C,101,105, LUG: 26-28, MOMČILA KALAJDžIĆA-MUJE: BB,20,24A-24B,28-28A,1Š,23,29A,33A, POTICA VOĆE 2.DEO: 6B,5A-5F,65N, ULICA 19: 12,3,29, ULICA 21: 10,3,7,11, ULICA 22: 54-56, ULICA 23: 2A,3,19,23, VOĆE POTIĆA: 5A,35,
09:00 - 16:00 Naselje Brović: BROVIĆ SELO: 187, DONjI KRAJ: 14, DRAGOLjUBA P PETROVIĆA: 6-8A,26,46,78,3-7,27-27A,41,45,95,191,195, KOD GROBLjA: 8, KOD ŠKOLE: 44, MILUTINA ERAKOVIĆA: 2-14A, MILUTINOVIĆA KRAJ: 168, NEMA NAZIVA ULICE: 106,210,101, RANISLAVA FILIPOVIĆA: 35,149, STANIŠIĆA KRAJ: 104, VLADIMIRA S PAVLOVIĆA: 16,22,66,102,166,178-180,3A,11-13,107,167, ZDRAVKA J MILOSAVLjEVIĆA: 46,72,86,110,132,140A-142,148,186,1,183, Naselje PIROMAN: BROVIĆ: 213,
Kurir.rs
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