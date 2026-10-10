Ustaše ubijale Srbe na ovih 57 zverskih načina: Terali ih da jedu jedni druge, kuvali ih žive, ženama stavljali ovo u genitalije... (UZNEMIRUJUĆE)
- Gideon Grajf tvrdi da je u Jasenovcu ubijeno najmanje 800.000 Srba i oko 40.000 Jevreja, uz četvorogodišnje istraživanje i pregled arhiva.
- Navodi da je logor imao 57 načina ubijanja i da su ustaše namerno mučile žrtve.
U Jasenovcu je na najsvirepiji način ubijeno najmanje 800.000 ljudi, izjavio je profesor dr Gideon Grajf, glavni istraživač Instituta za holokaust "Šem olam" u Izraelu, koji je radio studiju "Jasenovac, Aušvic Balkana".
On je svojevremeno u intervjuu za Espreso opisao do detalja na koji su način ustaše Ante Pavelića ubijali logoraše u Jasenovcu.
"Patnja je bila bez ograničenja"
- Brojke su važne, svaki život je važan, ali treba da govorimo o patnjama žrtava. Oni su bili mučeni, ponižavani, patnja je bila bez ograničenja, beskrajna. Ja to isto kažem i o žrtvama holokausta. Pre nego što su ubijani, oni su toliko strašno patili, a to je bilo namerno - rekao je Grajf.
Na osnovu podataka do kojih je došao tokom četvorogodišnjeg istraživanja, Grajf kaže da je u Jasenovcu na najsvirepiji način ubijeno minimum 800.000 Srba i oko 40.000 Jevreja.
- Jasenovac je bio imperija smrti - ističe Grajf i dodaje da je revizionizam drugo ubistvo žrtava.
- Moramo usmeriti sve snage protiv revizionizma kako te žrtve ne bi bile ponovo žrtve. Činjenice su činjenice i ne možemo ih stavljati pod tepih, istina uvek izađe na videlo. Sve te pokušaje revizije istorije smatram detinjastim, svi oni su osuđeni na neuspeh - istakao je Grajf.
On je naveo da je u Jasenovcu postojalo 57 različitih načina ubijanja žrtava.
"Siguran sam da ih u Aušvicu nije bilo toliko"
- Siguran sam da ih u Aušvicu nije bilo toliko. To je svetski rekord. Nema takvog nečeg u istoriji čovečanstva - istakao je on i dodao da ne sme biti sumnje o broju žrtava i podsetio da je istraživanje zajedničke hrvatsko-srpske komisije pokazalo da je bilo 1,4 miliona žrtava.
Grajf je rekao da je tom istraživanju posvetio četiri godine i da ne postoji nijedan arhiv koji nije proučio.
- Rezultati su šokantni zbog okrutnosti i sadizma. Lanac logora poznat pod imenom Jasenovac, na 46 kilometara kvadratnih, šest puta veći od Aušvica, zapravo je bio odraz čiste okrutnosti. Tim ustaša je uživao u svojoj okrutnosti, oni su uživali u mučenju ljudi. Rekao bih da su oni smrt doveli do savršenstva - rekao je Grajf.
Govoreći o razlikama između Jasenovca i Aušvica, naveo je da su nacionalni socijalisti voleli da im žrtve ne budu pred očima, voleli su čistu smrt, dok su ustaše uživale da osete patnju svojih žrtava.
- Tu je razlika, oni su više želeli da vide proces umiranja žrtava. To možemo da vidimo iz fotografija koje su nastale u Jasenovcu, dok su Nemci više voleli gasne komore, koje, ako niste želeli, niste morali da posmatrate. To je bila jedna, da tako kažem, sterilna smrt - rekao je Grajf.
Prema njegovim rečima, druga razlika je u tome da su Nemci, osim ponižavanja i mučenja, zapravo koristili fizičku snagu svojih žrtava, a u Jasenovcu je, kaže, sama patnja bila svrha - patnja do smrti.
57 ustaških metoda ponižavanja, ubijanja i mučenja do smrti:
DIREKTNI NAČINI UBIJANjA ŽRTAVA:
1. Davljenje u reci
2. Trovanje cijanidom
3. Ubijanje čekićem
4. Ubijanje maljem
5. Ubijanje sekirom
6. Ubijanje srpom
7. Vešanje
8. Odsecanje glave
9. Masovno ubijanje "srbosijekom"
10. Gušenje rukama
11. Prerezivanje grkljana
12. Probadanje nožem do smrti
13. Vađenje srca iz žrtve
14. Ustreljavanje
15. Premlaćivanje na smrt
16. Ubijanje trudnica strujom
MUČENjE ŽRTAVA KOJE U VEĆINI SLUČAJEVA DOVODI DO SMRTI:
17. Bacanje živih žrtava u jame
18. Spaljivanje žive žrtve (polivanje benzinom)
19. Masovno spaljivanje u pećima
20. Nabijanje na kolac
21. Kuvanje živih u kazanima za sapun
22. Vađenje organa iz živih žrtava
23. Bacanje žrtava psima i svinjama
24. Bičevanje do smrti
25. Dranje kože žrtvama
26. Gaženje do smrti
27. Ukucavanje eksera u glavu
28. Komadanje tela žrtvama
29. Kopanje očiju
30. Razapinjanje (sa zakucavanjem eksera)
31. Odsecanje testisa
32. Lomljenje kostiju
33. Premlaćivanje
34. Nabijanje eksera pod nokte
35. Vezivanje žrtve i njeno vešanje po dasci sa ekserima
36. Vešanje za noge
37. Organizovanje gladijatorskih borbi (brat na brata)
38. Zasecanje radi paljenja krvi
39. Okivanje nogu logoraša bukagijama (gvozdenim lancima)
40. Trovanje hrane kaustičnom sodom
41. Pregorevanje žrtve lemilicom
POSEBNI NAČINI UBIJANjA I MUČENjA ŽENA:
42. Vađenje fetusa iz stomaka trudnih žena
43. Silovanje i nabijanje na kolac
44. Silovanje i odsecanje dojki
45. Silovanje i stavljanje živih pacova u genitalije
46. Silovanje i stavljanje opušaka u genitalije
POSEBNI NAČINI UBIJANjA I MUČENjA:
47. Razbijanje dečije glave o zid
48. Razbijanje dečije glave maljem
49. Nabijanje dece na bajonet
50. Oslepljivanje dece tako što su terana da gledaju sunce
STAVLjANjE ŽRTAVA U USLOVE KOJI NESUMNjIVO UZROKUJU TEŠKE BOLESTI ILI SMRT:
51. Izgladnjivanje
52. Držanje zatvorenika bez vode
53. Nedostatak toaleta
54. Potpuno nehigijenski uslovi koji direktno dovode do zaraznih bolesti
55. Stimulisanje na kanibalizam u uslovima krajnjeg izgladnjivanja
56. Robovski rad do smrti
57. Smrzavanje