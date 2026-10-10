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U Jasenovcu je na najsvirepiji način ubijeno najmanje 800.000 ljudi, izjavio je profesor dr Gideon Grajf, glavni istraživač Instituta za holokaust "Šem olam" u Izraelu, koji je radio studiju "Jasenovac, Aušvic Balkana".

On je svojevremeno u intervjuu za Espreso opisao do detalja na koji su način ustaše Ante Pavelića ubijali logoraše u Jasenovcu.

"Patnja je bila bez ograničenja"

- Brojke su važne, svaki život je važan, ali treba da govorimo o patnjama žrtava. Oni su bili mučeni, ponižavani, patnja je bila bez ograničenja, beskrajna. Ja to isto kažem i o žrtvama holokausta. Pre nego što su ubijani, oni su toliko strašno patili, a to je bilo namerno - rekao je Grajf.

Foto: Profimedia

Na osnovu podataka do kojih je došao tokom četvorogodišnjeg istraživanja, Grajf kaže da je u Jasenovcu na najsvirepiji način ubijeno minimum 800.000 Srba i oko 40.000 Jevreja.

- Jasenovac je bio imperija smrti - ističe Grajf i dodaje da je revizionizam drugo ubistvo žrtava.

- Moramo usmeriti sve snage protiv revizionizma kako te žrtve ne bi bile ponovo žrtve. Činjenice su činjenice i ne možemo ih stavljati pod tepih, istina uvek izađe na videlo. Sve te pokušaje revizije istorije smatram detinjastim, svi oni su osuđeni na neuspeh - istakao je Grajf.

Foto: Espreso.co.rs

On je naveo da je u Jasenovcu postojalo 57 različitih načina ubijanja žrtava.

"Siguran sam da ih u Aušvicu nije bilo toliko"

- Siguran sam da ih u Aušvicu nije bilo toliko. To je svetski rekord. Nema takvog nečeg u istoriji čovečanstva - istakao je on i dodao da ne sme biti sumnje o broju žrtava i podsetio da je istraživanje zajedničke hrvatsko-srpske komisije pokazalo da je bilo 1,4 miliona žrtava.

Foto: Espreso.co.rs

Grajf je rekao da je tom istraživanju posvetio četiri godine i da ne postoji nijedan arhiv koji nije proučio.

- Rezultati su šokantni zbog okrutnosti i sadizma. Lanac logora poznat pod imenom Jasenovac, na 46 kilometara kvadratnih, šest puta veći od Aušvica, zapravo je bio odraz čiste okrutnosti. Tim ustaša je uživao u svojoj okrutnosti, oni su uživali u mučenju ljudi. Rekao bih da su oni smrt doveli do savršenstva - rekao je Grajf.

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Govoreći o razlikama između Jasenovca i Aušvica, naveo je da su nacionalni socijalisti voleli da im žrtve ne budu pred očima, voleli su čistu smrt, dok su ustaše uživale da osete patnju svojih žrtava.

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- Tu je razlika, oni su više želeli da vide proces umiranja žrtava. To možemo da vidimo iz fotografija koje su nastale u Jasenovcu, dok su Nemci više voleli gasne komore, koje, ako niste želeli, niste morali da posmatrate. To je bila jedna, da tako kažem, sterilna smrt - rekao je Grajf.

Prema njegovim rečima, druga razlika je u tome da su Nemci, osim ponižavanja i mučenja, zapravo koristili fizičku snagu svojih žrtava, a u Jasenovcu je, kaže, sama patnja bila svrha - patnja do smrti.

57 ustaških metoda ponižavanja, ubijanja i mučenja do smrti:

DIREKTNI NAČINI UBIJANjA ŽRTAVA:

1. Davljenje u reci

2. Trovanje cijanidom

3. Ubijanje čekićem

4. Ubijanje maljem

5. Ubijanje sekirom

6. Ubijanje srpom

7. Vešanje

8. Odsecanje glave

9. Masovno ubijanje "srbosijekom"

10. Gušenje rukama

11. Prerezivanje grkljana

12. Probadanje nožem do smrti

13. Vađenje srca iz žrtve

14. Ustreljavanje

15. Premlaćivanje na smrt

16. Ubijanje trudnica strujom

MUČENjE ŽRTAVA KOJE U VEĆINI SLUČAJEVA DOVODI DO SMRTI:

17. Bacanje živih žrtava u jame

18. Spaljivanje žive žrtve (polivanje benzinom)

19. Masovno spaljivanje u pećima

20. Nabijanje na kolac

21. Kuvanje živih u kazanima za sapun

22. Vađenje organa iz živih žrtava

23. Bacanje žrtava psima i svinjama

24. Bičevanje do smrti

25. Dranje kože žrtvama

26. Gaženje do smrti

27. Ukucavanje eksera u glavu

28. Komadanje tela žrtvama

29. Kopanje očiju

30. Razapinjanje (sa zakucavanjem eksera)

31. Odsecanje testisa

32. Lomljenje kostiju

33. Premlaćivanje

34. Nabijanje eksera pod nokte

35. Vezivanje žrtve i njeno vešanje po dasci sa ekserima

36. Vešanje za noge

37. Organizovanje gladijatorskih borbi (brat na brata)

38. Zasecanje radi paljenja krvi

39. Okivanje nogu logoraša bukagijama (gvozdenim lancima)

40. Trovanje hrane kaustičnom sodom

41. Pregorevanje žrtve lemilicom

POSEBNI NAČINI UBIJANjA I MUČENjA ŽENA:

42. Vađenje fetusa iz stomaka trudnih žena

43. Silovanje i nabijanje na kolac

44. Silovanje i odsecanje dojki

45. Silovanje i stavljanje živih pacova u genitalije

46. Silovanje i stavljanje opušaka u genitalije

POSEBNI NAČINI UBIJANjA I MUČENjA:

47. Razbijanje dečije glave o zid

48. Razbijanje dečije glave maljem

49. Nabijanje dece na bajonet

50. Oslepljivanje dece tako što su terana da gledaju sunce

STAVLjANjE ŽRTAVA U USLOVE KOJI NESUMNjIVO UZROKUJU TEŠKE BOLESTI ILI SMRT:

51. Izgladnjivanje

52. Držanje zatvorenika bez vode

53. Nedostatak toaleta

54. Potpuno nehigijenski uslovi koji direktno dovode do zaraznih bolesti

55. Stimulisanje na kanibalizam u uslovima krajnjeg izgladnjivanja

56. Robovski rad do smrti

57. Smrzavanje