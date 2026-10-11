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Ušao je u crkvu ne znajući da će ga jedan prizor potpuno slomiti. Kada je ugledao ikonu Presvete Bogorodice, počeo je da plače i nije mogao da zaustavi suze. Kao protestant, do tada joj nije ukazivao posebno poštovanje, a tog dana, kako kaže, prvi put je osetio da pred sobom ima majku za kojom je čeznuo čitavog života.

Sveštenik Predrag Popović podelio je snimak jednog Serafima čija emotivna priča je dirnula mnoge.

- Kada sam ušao u crkvu i ugledao ikonu Presvete Bogorodice, srce mi se slomilo. Jednostavno sam počeo da plačem. Bio sam tu, u priprati... Izvinjavao sam se svima jer sam mislio da pravim scenu, ali sam samo lio suze - ispričao je Serafim.

Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Navodi da nije mogao da prestane da plače.

- Ja nemam majku. Mojoj majci se nešto desilo dok sam bio mlađi. Tako da u srcu nosim tu neku posebnu prazninu, jer sam oduvek čeznuo za majkom. A kada sam ugledao njenu ikonu i shvatio da sam je, kao protestant, čitavog života zanemarivao i nisam joj ukazivao dužno poštovanje... To me je prosto slomilo - izustio je.

Potom je ponovo zaplakao.

- Teško je ne zaplakati. To me je potpuno slomilo. I čitavim svojim bićem... Želeo sam da joj se izvinim i kažem da mi je žao. Nisam čuo glas ušima, ali u svom duhu... Sve što sam čuo bilo je: "U redu je.” I prisustvovao sam liturgiji, a zatim razgovarao sa ocem Džimom, starešinom hrama, i rekao mu: "Ne znam šta je ovo, ali moram da budem ovde. Moram." - rekao je Serafim i dodao:

- I tog dana, kada sam video Sveto pričešće i putir, celo moje biće je vapilo: "Moram da dobijem to što je unutra." A ništa nisam znao o tome. Nisam čak ni znao šta je liturgija.

Nije poznato gde je snimak nastao, pa se ne može sa sigurnošću utvrditi u kojoj crkvi je Serafim doživeo ovaj emotivni trenutak.