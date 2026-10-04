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Posle više od 2.000 besplatnih preventivnih kardioloških pregleda obavljenih širom niških sela, medicinske ekipe UKC Niš i Instituta "Niška Banja" nastavile su veliku akciju i u gradskim naseljima.

Tokom jučerašnjeg dana lekari su stigli u Brzi Brod, na teritoriji GO Medijana, gde su građani imali priliku da u svom naselju obave preventivne kardiološke preglede.

Bez odlaska u bolnicu, bez čekanja i bez odlaganja, lekari su bili tamo gde su građani.

I upravo na terenu dogodio se slučaj koji je pokazao koliko ovakvi pregledi mogu da budu važni.

Infarkt otkriven na terenu

Tokom preventivnog kardiološkog pregleda u Brzom Brodu, kod jednog pacijenta je otkriven infarkt.

Medicinski tim je odmah reagovao.

Foto: UKC Niš

Pacijent je hitno sanitetskim vozilom prevezen na kardiologiju Instituta "Niška Banja", gde je nastavljeno njegovo zbrinjavanje i dalja dijagnostika.

Ovaj slučaj je na najkonkretniji način pokazao značaj preventivnih pregleda na terenu, lekar je bio tamo gde je pacijentu bila potrebna pomoć, a ozbiljno zdravstveno stanje je prepoznato tokom pregleda.

Lekari stigli do građana u Brzom Brodu

Posle velikog broja pregledanih građana u niškim selima, mobilne medicinske ekipe nastavile su akciju i u gradskim naseljima.

Foto: UKC Niš

Poruka je jasna, prevencija ne sme da bude udaljena od čoveka.

- Kada su nam se građani javili i tražili da dođemo i u njihova naselja, bilo je prirodno da odgovorimo. Posle sela, sada idemo i u grad. Cilj je da dođemo do svakog pacijenta, da ga pregledamo i da, ako je potrebno, odmah usmerimo na dalju dijagnostiku i lečenje - poručio je doc. dr Milan Lazarević, v. d. direktora UKC Niš.

Sledeće stajalište, Duvanište

Posle Brzog Broda, mobilne medicinske ekipe nastavljaju dalje.

Foto: UKC Niš

Naredna adresa je niško naselje Duvanište.

Cilj je da se obiđe što veći broj građana i da se zdravstveni problemi otkriju na vreme.

Lekari nastavljaju da izlaze na teren, a građani pozivaju da se akcija nastavi.

2.000 pregledanih

Posle više od 2.000 pregledanih građana, najvažniji podaci iz dosadašnje akcije objedinjeni su i pretočeni u knjigu.

U njoj nisu samo brojevi.

Foto: UKC Niš

Ostaju zabeleženi podaci o tome šta je tokom pregleda otkriveno, koje su zdravstvene tegobe uočavane, šta je preduzeto i kako preventivna medicina može da se nastavi i u budućnosti.

Knjiga će biti predstavljena javnosti, sa ciljem da rezultati dosadašnjeg rada ostanu zabeleženi i posluže kao osnova za nastavak brige o zdravlju građana.

- Nije najvažnije samo koliko smo pacijenata pregledali. Mnogo je važnije šta smo kod njih dijagnostikovali, šta smo uradili i šta smo dalje preduzeli. Zato smo sve podatke objedinili. Na neki način, pišemo jednu medicinsku istoriju koja će ostati za buduće generacije - istakao je Lazarević.

Od prvog pregleda do dalje brige

Suština ove akcije nije samo da lekar izmeri pritisak, uradi EKG ili obavi pregled.

Suština je da se problem otkrije na vreme.

Da se pacijent uputi dalje.

Foto: UKC Niš

Da dobije potrebnu dijagnostiku i lečenje.

Da se prati njegovo zdravstveno stanje.

I da čovek zna da nije ostao sam nakon što je završio pregled.

- Ne leči se čovek samo u lekarskoj ordinaciji i ne leči se zdravlje samo u bolnici. Moramo da budemo i na terenu. Tamo vidimo situacije koje možda ne bismo videli da pacijent nije došao na pregled. Zato je važno da lekar dođe do čoveka - poručio je Lazarević.

Građani traže da akcija ide dalje, lekari odgovaraju

Veliki odziv građana i brojni pozivi da se akcija nastavi pokazali su značaj preventivnih pregleda.

Zato se posle sela krenulo u grad.

Posle Brzog Broda sledi Duvanište.

A mobilne medicinske ekipe nastaviće da obilaze nove lokacije.

- Ovo nije samo jedna akcija. Ovo je način da pokažemo da zdravstveni sistem može da bude bliže čoveku. Izašli smo iz ordinacija, došli do ljudi, pregledali ih, pratili njihovo zdravlje i sada sve to beležimo da ostane kao podatak za one koji dolaze posle nas - naglasio je doc. dr Milan Lazarević, v. d. direktora UKC Niš.

Više od 2.000 pregledanih građana, akcija koja se širi i sada konkretan primer pacijenta kod kog je tokom pregleda otkriven infarkt.

Lekari nastavljaju da izlaze na teren.

Građani zovu.

Medicinske ekipe odgovaraju.

Jer cilj je da prevencija stigne do čoveka pre nego što bolest postane teža.

- Naš zadatak je da budemo uz čoveka. Da ga pregledamo, da otkrijemo problem na vreme i da nastavimo da brinemo o njegovom zdravlju. To je suština ove humane misije - poručio je doc. dr Milan Lazarević, v. d. direktora UKC Niš.