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Predrag Roganović, medijski menadžer sa 26 godina iskustva i jedan od ljudi čiji je rad značajno uticao na razvoj digitalnog medijskog tržišta u Srbiji, od 5. oktobra 2026. godine preuzima funkciju izvršnog direktora Mondo INC.

Roganović se vraća u kompaniju u čijem je razvoju učestvovao više od jedne decenije, tokom perioda u kojem su digitalni mediji postali jedan od ključnih segmenata domaće medijske industrije. Njegovu profesionalnu karijeru obeležili su projekti koji su uvodili nove tehnologije, poslovne modele i načine distribucije i monetizacije medijskog sadržaja.

Od digitalne transformacije Kurira do novih poslovnih modela Karijeru je započeo 2000. godine u listu Sport, a potom nastavio na uredničkoj poziciji u Glasu javnosti. U Kurir dolazi 2010. godine kao direktor razvoja digitalnog poslovanja, sa zadatkom da pokrene i razvije digitalnu platformu ovog medijskog brenda. Portal Kurir.rs ubrzo je izrastao u jedan od najvećih informativnih portala u Srbiji. Tokom narednih dvanaest godina bio je jedan od ključnih ljudi u transformaciji Kurira iz izdavača dnevnih novina u Adria Media Grupu, medijsku kompaniju sa desetinama magazina i portala u Srbiji i regionu. Od 2017. do 2022. godine obavljao je funkciju izvršnog direktora grupe.

Njegov rad obeležilo je uvođenje novih poslovnih modela na domaće medijsko tržište: prve programatske mreže za digitalno oglašavanje u Srbiji, prve mreže za monetizaciju i razmenu sadržaja među izdavačima i prve YouTube mreže za monetizaciju video kanala. Roganović je učestvovao i u pokretanju Kurir televizije, prvog televizijskog kanala u Srbiji koji je nastao iz dnevnih novina i digitalnog portala, čime je otvoren novi pravac razvoja tradicionalnih izdavača. Tim putem su kasnije krenuli i drugi izdavači u Srbiji, koji danas u okviru svojih medijskih sistema imaju i televizijske kanale.

Foto: Marko Karović

Povratak u Mondo INC i razvoj medija nove generacije Nakon dvanaest godina u Adria Media Grupi, Roganović je 2023. godine preuzeo funkciju generalnog direktora Telegraf.rs, dela Comtrade grupe. Tokom naredne tri godine posebnu pažnju posvetio je razvoju organizacije, digitalnog poslovanja i primeni veštačke inteligencije u medijima. Njegov povratak u Mondo INC predstavlja novu etapu profesionalne karijere, u kojoj će iskustvo u razvoju digitalnih i televizijskih medija povezati sa mogućnostima koje donose nove tehnologije. U fokusu njegovog rada biće razvoj postojećih medijskih brendova, stvaranje novih digitalnih proizvoda, primena veštačke inteligencije i razvoj ljudi i organizacije.

Povodom imenovanja, Roganović je izjavio: - Tokom prethodnih 26 godina imao sam priliku da učestvujem u velikim promenama kroz koje je prošla medijska industrija u Srbiji. Od razvoja velikih digitalnih platformi i novih modela oglašavanja do povezivanja štampe, digitala i televizije, uvek me je vodila ista ideja: da prepoznamo budućnost medija i počnemo da je stvaramo pre nego što ona postane sadašnjost.

Foto: Marko Karović

Danas se pred nama otvara nova velika tehnološka promena. Veštačka inteligencija menja način na koji nastaju, distribuiraju se i monetizuju medijski sadržaji. Ona otvara mogućnosti za razvoj potpuno novih proizvoda, drugačiji odnos sa publikom i nove poslovne modele. Mondo INC ima snažne medijske brendove, razvijeno digitalno i televizijsko poslovanje i ljude sa velikim znanjem i iskustvom. Verujem da povezivanjem tih vrednosti sa novim tehnologijama možemo da otvorimo novo poglavlje u razvoju kompanije.