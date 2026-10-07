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Od detinjstva je znao šta znače rat i strah, a kada je sve prošlo, pokušao je da živi tiho i daleko od sveta. Sudbina, međutim, nije prestajala da ga iskušava, život mladog čoveka sa planine bio je niz neverovatnih preživljavanja, sve do tragedije koja je zauvek promenila njegovu porodicu.

Vasilj Knežević bio je jedan od najmlađih pripadnika Vojske Republike Srpske. Kada je rat počeo, imao je svega 11 godina, a njegov život se odvijao praktično na samoj liniji razdvajanja.

Delio je sudbinu ratnika

Jedan od najmlađih junaka Vojske Republike Srpske, rat je preživeo, ali je, nažalost, ubijen u 35. godini života, 2018. godine.

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Jedan od najmlađih junaka Vojske Republike Srpske Foto: Printscreen Instagram/ nsinfo.rs

Kao jedanaestogodišnjak, delio je sudbinu ratnika boreći se i živeći sa porodicom na prvoj liniji odbrane otadžbine. Priključio se VRS pošto mu je kuća, u kojoj je živeo sa majkom Milicom, bila na liniji razdvajanja.

Nakon završetka rata, Vasilj je deminirao veliku teritoriju na kojoj je živeo i čuvao stoku, ali je stradao od mine. Bez desne šake i sa mnoštvom gelera po telu, nije se predavao i nastavio je da se bori za život, uspravno i junački.

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Jedan od najmlađih junaka Vojske Republike Srpske Foto: Printscreen Instagram/ nsinfo.rs

Živeo je daleko od civilizacije

Stradao je od komšije zbog međe i sukoba oko seče šume. Ubio ga je komšija Ilija Milić, čovek koji je tada imao 71 godinu. U tom sukobu ranjen je i Vasiljev otac. Za ovaj zločin osuđen je na 16 godina.

Ubijeni Vasilj Knežević živeo je daleko od civilizacije, u katunskom naselju u mestu Šepirice na obroncima Vlašića, na 1.375 metara nadmorske visine, koje je nakon rata ostalo pusto. 

Živeo je seoskim, mirnim životom, bez struje i vode. Bio je poznat kao "dečak sa planine". 

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Knežević je ubijen 10. aprila 2018. godine na Kruševu brdu u selu Pilipovina kod Kotor Varoša kada ga je Milić u zasedi čekao na putu kojim je vodio stoku. Kada je naišao prema njemu je ispalio rafal iz automatske puške, pogodivši ga sa pet metaka.

U optužnici se navodi da je Milić uzeo automatsku pušku i otišao prema zaseoku Potok s namerom da ubije Vasilja te se sakrio se iza stabla bukve pored lokalnog puta, kuda Vasilj obično vodi stoku na ispašu i pojilo.

Ubica zvao policiju

Kada je Vasilj naišao Milić je sa udaljenosti od oko dva metra prema njemu ispalio rafal. Dva metka pogodila su ga u glavu, dva u lice, a jedan je pogodio rame i vrat i na mestu je ostao mrtav.

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Tada je Milić s puškom u rukama otišao kući i telefonom je pozvao policiju. Priznao im je da je ubio komšiju i pozvao ih da dođu u selo da se preda.

Potom je ponovo uzeo pušku i otišao do kuće Nedeljka Kneževića, oca ubijenog. Dok je prilazio kući Nedeljka je uočio ispred pa je i prema njemu ispalio rafal, ali ga nije pogodio. Nedeljko je pobegao u kuću, da bi ubrzo stigla policija i uhapsila Milića.

Kurir/nsinfo.rs/Srbija danas

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