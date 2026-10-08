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Tridesetdvogodišnji Samu iz Barselone pre par godina je, zabavljajući se sa Srpkinjom, prvi put čuo za našu zemlju.

Često je sa njom ovde dolazio, pa se, pored devojke, zaljubio i u našu kulturu, način života i srpski mentalitet. Iako je sa devojkom raskinuo, to ga nije pokolebalo u odluci da kod nas ponovo dođe, ali ovaj put na duže. Tako je već 4 meseca u Beogradu, a na društvenim mrežama je poznat i po svom kreativnom trendu koji je pokrenuo za svoju dušu na Instagram profilu "samunapred", gde na ulici prilazi ljudima i priča srpski jezik dok Srbi ne pomisle da je naš, tačnije, Srbin.

Beograd bolji za život od Barselone

"Pričam sa Srbima dok ne pomisle da sam iz Srbije", sada je već poznata rečenica simpatičnog Španca koji je za Telegraf.rs detaljnije pojasnio kako se uopšte našao u Srbiji, zbog čega smatra da je trenutno naš glavni grad bolji za život od Barselone, ali i zašto su mu šalteruše za ova tri meseca ubedljivo najgore iskustvo koje je imao u Srbiji.

Foto: Printscreen Instagram/samunapred/

"Zovem se Samu, imam 32 godine, dolazim iz Barselone i radim kao lični trener, uglavnom onlajn, ali odnedavno imam i klijente 'jedan na jedan' ovde u Beogradu. Život u Španiji je postao preskup. Cene stanova su nesrazmerne u odnosu na plate, a porezi za preduzetnike mogu dostići skoro 50 odsto. Za mene je život u Srbiji mnogo jeftiniji, sa gotovo sličnim kvalitetom. Za vašu zemlju sam saznao preko bivše devojke iz Srbije sa kojom sam se zabavljao tri godine. U tom periodu sam dolazio mnogo puta, zaljubio se u zemlju i odlučio da se preselim. Ovde sam već oko četiri meseca i, iako mi je viza još uvek u procesu obrade, zaista sam srećan. Ne znam da li ću ovde živeti zauvek, ali svakako vidim sebe kako ostajem na duže staze", priča Samu.

Miran život

Pored jeftinijeg života, Samua je oduševilo i to koliko je kod nas život miran, dok je primetio i kako ovde ljudi uglavnom gledaju svoja posla.

"Ovde zaista cenim to koliko je život miran. U poređenju sa Španijom osećam da postoji manja društvena polarizacija. Ljudi gledaju svoja posla, uglavnom su veoma gostoljubivi i spremni da pomognu, pa imam osećaj da ovde vodite srećniji život. Pored ljudi, najviše me je impresionirala priroda koja se odlično uklapa sa ovdašnjim smenama godišnjih doba. U Barseloni, na primer, skoro nikad ne viđam sneg", govori nam Samu.

"Najgora stvar sa kojom sam se susreo su šalteruše"

Međutim, ipak i kod nas u Srbji nije sve savršeno, dodaje.

"Nije sve idealno, ubedljivo najgora stvar sa kojom sam se susreo su šalteruše", priča nam kroz smeh.

Pitali smo ga i kako napreduje njegov srpski jezik, odnosno, da li je na dobrom putu da ljudi iz Srbije pomisle da je naš sugrađanin, što mu je na Instagramu, reklo bi se, glavni cilj. I Samuu su, kao i mnogima koji se susretnu sa našim jezikom, najteže pali, kaže nam on, padeži.

"Srpski jezik je prilično složen za nekoga ko ranije nije imao dodira sa slovenskim jezicima. U početku sam mislio da će mi ćirilica biti najteža, ali sam je iznenađujuće brzo naučio. Pravi problem su padeži, koje u španskom nemamo. Reško je razumeti kako funkcionišu, znati kako da ih upotrebim dok govorim i prepoznati sve izuzetke, a vi to radite tako brzo. Takođe, mučim se malo sa slovima Č, Ć, Đ i Dž, a sada se već plašim i učenja glagolskog vida (kao što su čitati i pročitati)", govori Samu.

"Ipak, gledam na sve to kao na izazov i zapravo uživam da izlazim i pričam sa nasumičnim ljudima na srpskom. Bilo je tu raznih, pa i pomalo "apstraktnih" susreta, ali to je najbolji način da se nateram da jezik zapravo koristim umesto da ga samo učim", istrajan je on u svojoj nameri.

Za sada mu ide super i naši ljudi su oduševljeni kada čuju da se uopšte trudi da priča srpski jezik.

"Stalno me ohrabruju, što se najbolje vidi na mom Instagram profilu, gde sam pokrenuo trend u kom pričam srpski dok ljudi ne pomisle da sam Srbin. Iako je profil relativno nov, dobio sam na stotine poruka podrške za samo mesec dana, što je potpuno ludo. Jezik inače učim na dva načina - preko jedne aplikacije gde imam niz učenja od 550 dana koji ne želim da prekinem, ali i preko privatnih časova. Radim sa dvoje profesora, Nikolom i Milicom, koji su sjajni profesionalci, časovi su veoma zabavni i preporučio bih ih svima", govori Španac Samu koji je uspeo da za kratko vreme boravka u Srbiji prikupi brojne simpatije, kako uživo, tako i preko društvenim mreža.