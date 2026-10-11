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Na jagodinskoj pijaci cene sezonskog povrća za pripremu zimnice menjaju se na dnevnom nivou. Prodavci kažu da ih koriguju po tome kolika je potražnja, ali primetili su nešto čega ranije nije bilo.

Tezge su pune paprike, kupusa, kornišona, ali i svež rod propada, jer, kako kažu, "domaćice su zaboravile da je sad vreme da se stavlja turšija".

- Prodaja povrća od kog se priprema zimnica manja je za gotovo tridesetak odsto nego ranije. Kupuju uglavnom starije domaćice. Vidimo po neki mlađi bračni par, dođu vikendom pa kupe po malo od svega - uče se deca da budu domaćini - priča za Informer Dušanka Miladinović iz Međureča kod Jagodine.

Ona cene povrća nije menjala od prošle godine, ali kaže da ih mnoge njene kolege menjaju.

Foto: Tatjana Stamenković

- Krastavac košta od 100 do 200 dinara po kilogramu. Salata je od 50 do 60 dinara, a realno je da bude 100 - nabraja Dušanka.

Kilogram paprika je od 50 do 150 dinara, kilogram kupusa od 60 do 80, plavi patlidžan od 100 do 150, praziluk od 50 do 70.

Najveći šok na pijaci je paradajz. Ovogodišnji rod je obran, pa ga retko gde ima u ponudi.

- Pre desetak dana bio je 100 dinara, e sad je 200 - kaže prodavac.