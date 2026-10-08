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Na 20. sednici Komisije za dodelu subvencija za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta odobreno je još 100 zahteva, u ukupnoj vrednosti oko 1.700.000 evra, čime je nastavljena realizacija jedne od najznačajnijih mera podrške porodicama u Srbiji.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević istakla je da rezultati ove mere pokazuju njen kontinuitet i značaj za porodice koje rešavaju stambeno pitanje.

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Foto: Danja Mataruga

- Mi rezultate merimo ne obećanjima, već onim što je konkretno urađeno i što građani mogu da vide u svom svakodnevnom životu. Današnja, 20. sednica Komisije, još jedna je potvrda kontinuiteta ove mere i činjenice da porodice mogu da računaju na podršku države kada rešavaju jedno od najvažnijih životnih pitanja - pitanje svog prvog doma - poručila je Žarić Kovačević.

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Foto: Danja Mataruga

Samo tokom ovog mandata odobrene su 1.024 subvencije, vredne preko 17 miliona evra, što predstavlja gotovo polovinu svih subvencija dodeljenih od početka sprovođenja mere.

Od početka primene ove mere više od 1.950 porodica dobilo je sredstva za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine, u ukupnoj vrednosti oko 32 miliona evra. 

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Foto: Danja Mataruga

- Gotovo svaka druga subvencija od početka sprovođenja mere odobrena je tokom ovog mandata. To su konkretni i merljivi rezultati. Važno nam je da dobre mere imaju trajanje, da sredstva za njih budu obezbeđena i da građani imaju izvesnost da na sistem mogu da računaju - naglasila je ministarka.

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Foto: Danja Mataruga

Subvencija za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta namenjena je majkama sa decom do navršene jedne godine života, koje ispunjavaju propisane uslove. Reč je o bespovratnoj pomoći države koja se može koristiti za kupovinu stana ili kuće, učešće u kupovini nekretnine ili izgradnju porodičnog doma.

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Žarić Kovačević je poručila da će Ministarstvo nastaviti da radi na tome da ova mera bude dostupna što većem broju porodica i da njeni efekti budu vidljivi kroz konkretno rešena stambena pitanja.

- Kupovina prvog doma za većinu mladih porodica jedna je od najvećih životnih investicija. Zato je važno da država bude prisutna upravo u tom trenutku i da porodicama ponudi konkretan oslonac za sigurniju budućnost - zaključila je Žarić Kovačević.

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