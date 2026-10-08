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Polaganjem venaca na spomen-kosturnicu palim borcima Crvene armije i NOVJ na Starom zaječarskom groblju svečano je obeležen 8. oktobar, Dan oslobođenja Zaječara u Drugom svetskom ratu. Počast oslobodiocima odale su predstavnici Vojske Srbije, lokalne samouprave i boračkih udruženja, kao i predstavnici ambasada Ruske Federacije i Azerbejdžana.

Predstavnici veterana polažu venac Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

Zaječar pamti specifičnu istorijsku sudbinu iz Drugog svetskog rata, tokom kojeg je dva puta oslobađan. Prvi put partizani su ga oslobodili 7. septembra, što se decenijama u vreme socijalizma slavilo kao Dan opštine. Međutim, potisnule su ih nemačke snage koje su se povlačile iz Grčke, grad je ponovo okupiran, da bi konačnu i potpunu slobodu dočekao upravo na današnji dan, 8. oktobra.

Veterani organa bezbednosti i Vojne policije uručili članske karte

Poseban pečat današnjem obeležavanju dalo je Udruženje veterana organa bezbednosti i Vojne policije Srbije, čiji su predstavnici u okviru manifestacije uručili članske karte saborcima koji su verno čuvali otadžbinu.

Fotografija sa predsavnicima Vojske Srbije Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

Ovo Veteran, kao i pružanja doprinosa odbrambenoj sposobnosti zemlje i ostvarivanja društvenog i socijalnog statusa veterana.

Govoreći o dosadašnjem radu, Slobodan Radmilović podsetio je da je udruženje nedavno obeležilo važan jubilej.

Članske karte za nove članove Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

- Formirani smo pre tačno pet godina, 23. septembra. Naša mreža pokriva celu teritoriju Srbije, od Sombora do Vranja i od Užica do Zaječara. Formiramo podružnicu u Negotinu kako bismo zaokružili krug, okupili naše veterane širom lepe Srbije, družili se i negovali tradiciju. Posebno vodimo brigu o porodicama naše braće i saboraca koji su stradali u ratovima od 1991. do 1999. godine. Obilazimo njihove porodice, groblja i polažemo vence na spomen-obeležja širom Srbije, dajući počast ne samo našim veteranima koji su bili organi bezbednosti i Vojne policije, već i svim drugim borcima koji su svoje živote dali za ovo što mi danas uživamo - istakao je Radmilović.

Pet godina postojanja i širenje mreže u Timočkoj Krajini

Zoran Vidanović izrazio je zahvalnost lokalnoj samoupravi na podršci i naglasio važnost daljeg širenja udruženja.

- Gradska uprava Zaječar nam je u proteklom periodu u mnogim situacijama izašla u susret i ovom prilikom se zahvaljujem na dosadašnjem radu i budućoj saradnji. Danas smo se okupili radi širenja slobodarskih tradicija i jačanja udruženja. U okviru toga smo otvorili i kancelariju u Negotinu, a ovom prilikom predsedniku odeljka Negotin uručujem zastavu udruženja i zastavu Republike Srbije - naglasio je Vidanović.

1/9 Vidi galeriju Veterani organa bezbednosti i vojne policije položili vence i odali počast herojima koji su dali život za oslobođenje Zaječara Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

Predsednik odeljka u Negotinu, Slobodan Nedeljković, dodao je da je podrška lokalne zajednice bila ključna za realizaciju ovog projekta.