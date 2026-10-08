Zaječar obeležio Dan oslobođenja: Veterani odali počast palim herojima
- U Zaječaru je obeležen 8. oktobar, Dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu, polaganjem venaca na spomen-kosturnicu palim borcima Crvene armije i NOVJ. Počast su odali predstavnici Vojske Srbije, lokalne samouprave, boračkih udruženja i ambasada Rusije i Azerbejdžana.
- Na obeležavanju su veterani organa bezbednosti i Vojne policije uručili članske karte saborcima i najavili dalje širenje mreže. Udruženje je osnovano pre pet godina, a otvorena je i kancelarija u Negotinu.
Polaganjem venaca na spomen-kosturnicu palim borcima Crvene armije i NOVJ na Starom zaječarskom groblju svečano je obeležen 8. oktobar, Dan oslobođenja Zaječara u Drugom svetskom ratu. Počast oslobodiocima odale su predstavnici Vojske Srbije, lokalne samouprave i boračkih udruženja, kao i predstavnici ambasada Ruske Federacije i Azerbejdžana.
Zaječar pamti specifičnu istorijsku sudbinu iz Drugog svetskog rata, tokom kojeg je dva puta oslobađan. Prvi put partizani su ga oslobodili 7. septembra, što se decenijama u vreme socijalizma slavilo kao Dan opštine. Međutim, potisnule su ih nemačke snage koje su se povlačile iz Grčke, grad je ponovo okupiran, da bi konačnu i potpunu slobodu dočekao upravo na današnji dan, 8. oktobra.
Veterani organa bezbednosti i Vojne policije uručili članske karte
Poseban pečat današnjem obeležavanju dalo je Udruženje veterana organa bezbednosti i Vojne policije Srbije, čiji su predstavnici u okviru manifestacije uručili članske karte saborcima koji su verno čuvali otadžbinu.
Ovo Veteran, kao i pružanja doprinosa odbrambenoj sposobnosti zemlje i ostvarivanja društvenog i socijalnog statusa veterana.
Govoreći o dosadašnjem radu, Slobodan Radmilović podsetio je da je udruženje nedavno obeležilo važan jubilej.
- Formirani smo pre tačno pet godina, 23. septembra. Naša mreža pokriva celu teritoriju Srbije, od Sombora do Vranja i od Užica do Zaječara. Formiramo podružnicu u Negotinu kako bismo zaokružili krug, okupili naše veterane širom lepe Srbije, družili se i negovali tradiciju. Posebno vodimo brigu o porodicama naše braće i saboraca koji su stradali u ratovima od 1991. do 1999. godine. Obilazimo njihove porodice, groblja i polažemo vence na spomen-obeležja širom Srbije, dajući počast ne samo našim veteranima koji su bili organi bezbednosti i Vojne policije, već i svim drugim borcima koji su svoje živote dali za ovo što mi danas uživamo - istakao je Radmilović.
Pet godina postojanja i širenje mreže u Timočkoj Krajini
Zoran Vidanović izrazio je zahvalnost lokalnoj samoupravi na podršci i naglasio važnost daljeg širenja udruženja.
- Gradska uprava Zaječar nam je u proteklom periodu u mnogim situacijama izašla u susret i ovom prilikom se zahvaljujem na dosadašnjem radu i budućoj saradnji. Danas smo se okupili radi širenja slobodarskih tradicija i jačanja udruženja. U okviru toga smo otvorili i kancelariju u Negotinu, a ovom prilikom predsedniku odeljka Negotin uručujem zastavu udruženja i zastavu Republike Srbije - naglasio je Vidanović.
Predsednik odeljka u Negotinu, Slobodan Nedeljković, dodao je da je podrška lokalne zajednice bila ključna za realizaciju ovog projekta.
- Za nas ovo mnogo znači. U okviru podružnice Zaječar otvorili smo odeljak u Negotinu uz pomoć lokalne samouprave, gde smo naišli na veliko razumevanje i podršku. Sada radimo na omasovljenju članstva, odziv je odličan i verujem da će ovo imati veliki značaj kako za Negotin i Zaječar, tako i za Kladovo, gde polako okupljamo članove i širimo mrežu - zaključio je Nedeljković.