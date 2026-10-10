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„Posebni po snazi, veliki po srcu”, natpis u holu Specijalne škole „Bubanj” u Nišu, najbolje opisuje atmosferu ove obrazovne ustanove za gluvonemu i decu sa posebnim potrebama. Iza vrata svakog kabineta krije se čitav jedan svet u malom – modni atelje za šivače, mini-štamparija za knjigovesce, saloni za frizere i manikire, zeleni raj za vrtlare... A vrata sa natpisom „Kabinet informatike i računarstva”, zahvaljujući donaciji Fondacije Mozzart, sada su portal u savremeni digitalni univerzum.

Od građevinskih i elektro radova do modernih računara i novog nameštaja – Fondacija Mozzart kompletno je obnovila i opremila informatički kabinet, stvarajući prostor u kojem će učenici lakše usvajati nova znanja, razvijati digitalne veštine i pripremati se za samostalniji život.

Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković

Novi računari, laptopovi, štampač, televizor i druga tehnička oprema, uz nove radne stolove, stolice i pažljivo uređen prostor, doneli su kabinetu potpuno novo lice. Obnova je obuhvatila građevinske i pripremne radove, krečenje, uređenje prostora i elektroinstalacije, a kabinet je dodatno opremljen klima-uređajem i novim zavesama. Deo donacije namenjen je i domu učenika, gde su ostavljena dva računara kako bi deca koja tu borave imala više mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. „Želim da zahvalim Fondaciji Mozzart na ovoj velikoj donaciji, koja je veoma važna jer pruža učenicima mogućnost za celoživotno učenje. Mi smo specijalna škola i važno je da neko brine o nama i da znamo da naši učenici nisu sami. Obnova kabineta značajna je kako bi savladali najosnovnije tehnike rada na računarima, a istovremeno olakšava i rad nastavnicima”, istakao je Vladimir Radosavljević, direktor Specijalne škole „Bubanj” u Nišu.

Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković

Škola „Bubanj” predstavlja jedinstven obrazovni sistem koji obuhvata razvojnu i predškolsku grupu, osnovnu i srednju školu, dom učenika i Resursni centar. Pohađaju je 203 učenika, od kojih je 33 na domskom smeštaju. Kroz različite obrazovne profile, među kojima su cvećar i vrtlar, šivač tekstila, frizer, pedikir i manikir, bravar i knjigovezac, učenici stiču praktična znanja i veštine koje im pomažu da se osposobe za budući profesionalni i samostalni život. Upravo zato, unapređenje uslova za učenje i razvoj digitalnih kompetencija predstavlja važan korak u njihovom obrazovanju.

„Imali smo priliku da vidimo kako je prostor izgledao pre početka radova, a danas je zaista gotovo neprepoznatljiv. Nakon potpune adaptacije, kabinet je sada sređen, funkcionalan i savremeno opremljen, a ono što posebno raduje jeste što ima toplinu i što smo brinuli o svakom detalju. Divan je osećaj kada radite stvari koje ostavljaju vidljiv trag i donose stvarnu promenu. Znamo koliko će ovakvi uslovi značiti deci i verujemo da će im časovi sada biti prijatniji, zanimljiviji i, pre svega, kvalitetniji. Upravo to želimo da postignemo podrškom koju pružamo – da zajedno stvaramo bolje uslove i promene koje će deca svakodnevno osećati”, poručila je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart.

Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković

Obilazak škole ostavio je snažan utisak na predstavnike fondacije, koji su imali priliku da upoznaju učenike i nastavnike i osete atmosferu ispunjenu energijom, posvećenošću i zajedništvom. Jer svaki novi računar, svaki uređeni kutak i svaka pružena prilika znače mnogo više kada iza njih stoji pristup koji uključuje ne samo stručnost već i srce i dušu. ULAGANJE U OBRAZOVANJE KAO INVESTICIJA U BUDUĆNOST Donacija Specijalnoj školi „Bubanj” nastavak je velike akcije obnove kabineta i podrške obrazovnom sistemu koji Fondacija Mozzart sprovodi od prošle godine. Vredna oprema do sada je stigla na adrese Osnovne škole „Vladislav Petković Dis” u Beogradu, Sedme beogradske gimnazije, Srednje škole „Lukijan Mušicki“” u Temerinu, kao i Osnovne škole „Sava Jovanović Sirogojno” iz Zemuna, koja obrazuje decu sa smetnjama u razvoju.

Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković