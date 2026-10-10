Mališani iz Leposavića u Beogradu: Tri dana druženja, znanja i prijateljstva
- Četrdesetoro dece sa Kosova i Metohije boravi u Beogradu od 9. do 11. oktobra.
- Tokom trodnevne posete obilaze Zoološki vrt, Hram Svetog Save, Muzej Crvene zvezde i Astronomsku opservatoriju, uz program druženja i upoznavanja prestonice.
Četrdesetoro dece sa Kosova i Metohije, učenika od drugog do šestog razreda osnovne škole, boravi u Beogradu od 9. do 11. oktobra u okviru pokloničkog putovanja "Hrabri čuvari prošlosti - graditelji budućnosti".
Za mališane je pripremljen bogat program upoznavanja prestonice, njenih kulturnih, istorijskih i duhovnih znamenitosti. Trodnevni boravak organizuju Gradska opština Zvezdara, JKP "Gradska čistoća", Crkvena opština Sveti Vasilije Ostroški iz Leposavića i Opština Leposavić.
Tokom posete Beogradu, mališani će obići Beogradski zoološki vrt, Muzej Fudbalskog kluba Crvena zvezda, Hram Svetog Save i Astronomsku opservatoriju Beograd na Zvezdari. Cilj ovog putovanja nije samo upoznavanje sa znamenitostima prestonice već i stvaranje novih prijateljstava i pružanje osećaja pripadnosti, pažnje i podrške deci sa Kosova i Metohije.
Dragan Bojić, izvršni direktor JKP "Gradska čistoća", ističe značaj ovakvih inicijativa i zajedničkog angažovanja u brizi o najmlađima.
- Važno je da deci pružimo priliku da upoznaju Beograd, da dožive lepe trenutke i da osete koliko su dobrodošla. Pažnja koju im posvećujemo i uspomene koje zajedno stvaramo mogu im značiti mnogo više nego što mislimo. Naša je odgovornost da gradimo društvo u kojem se deca osećaju sigurno, prihvaćeno i voljeno - poručuje Bojić.
Vladimir Jovanović iz Crkvene opštine Sveti Vasilije Ostroški u Leposaviću naglašava da ovaj susret ima posebnu vrednost za mališane i njihove porodice.
- Za nas je važno da deca sa Kosova i Metohije znaju da nisu sama i da nikada nisu zaboravljena. Beograd je njihova prestonica, Srbija njihova matica, a vrata naših gradova i domova uvek moraju biti otvorena za njih. Želimo da rastu znajući da imaju svoje mesto, svoje prijatelje i ljude koji brinu o njima. Ovo nije samo trodnevna poseta Beogradu, već poruka ljubavi, zajedništva i pripadnosti koju želimo da ponesu sa sobom u Leposavić - ističe Jovanović.
Poseban deo programa planiran je za nedelju, 11. oktobra, kada će deca prisustvovati jutrenju i Svetoj liturgiji u Manastiru Rakovica, koju će služiti vikarni episkop novobrdski Ilarion. Nakon bogosluženja, uslediće doručak i druženje sa mališanima, poseta Hramu Svetog Save i zajednički ručak na Košutnjaku, posle čega će se deca uputiti nazad u Leposavić.
Ova poseta predstavlja mnogo više od obilaska znamenitosti prestonice. Ona je prilika da se najmlađima sa Kosova i Metohije pruže pažnja i podrška, da se učvrste veze sa maticom i da se još jednom pokaže da zajedništvo nije samo reč već i spremnost da budemo uz one kojima je naša podrška važna. Jer ponekad su upravo osmeh, lepa reč i iskreno gostoprimstvo najlepši poklon koji možemo da pružimo deci.