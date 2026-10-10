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Četrdesetoro dece sa Kosova i Metohije, učenika od drugog do šestog razreda osnovne škole, boravi u Beogradu od 9. do 11. oktobra u okviru pokloničkog putovanja "Hrabri čuvari prošlosti - graditelji budućnosti".

Za mališane je pripremljen bogat program upoznavanja prestonice, njenih kulturnih, istorijskih i duhovnih znamenitosti. Trodnevni boravak organizuju Gradska opština Zvezdara, JKP "Gradska čistoća", Crkvena opština Sveti Vasilije Ostroški iz Leposavića i Opština Leposavić.

Foto: Crkvena opština Leposavić

Tokom posete Beogradu, mališani će obići Beogradski zoološki vrt, Muzej Fudbalskog kluba Crvena zvezda, Hram Svetog Save i Astronomsku opservatoriju Beograd na Zvezdari. Cilj ovog putovanja nije samo upoznavanje sa znamenitostima prestonice već i stvaranje novih prijateljstava i pružanje osećaja pripadnosti, pažnje i podrške deci sa Kosova i Metohije.

Foto: Crkvena opština Leposavić

Dragan Bojić, izvršni direktor JKP "Gradska čistoća", ističe značaj ovakvih inicijativa i zajedničkog angažovanja u brizi o najmlađima.

- Važno je da deci pružimo priliku da upoznaju Beograd, da dožive lepe trenutke i da osete koliko su dobrodošla. Pažnja koju im posvećujemo i uspomene koje zajedno stvaramo mogu im značiti mnogo više nego što mislimo. Naša je odgovornost da gradimo društvo u kojem se deca osećaju sigurno, prihvaćeno i voljeno - poručuje Bojić.

Foto: Crkvena opština Leposavić

Vladimir Jovanović iz Crkvene opštine Sveti Vasilije Ostroški u Leposaviću naglašava da ovaj susret ima posebnu vrednost za mališane i njihove porodice.

- Za nas je važno da deca sa Kosova i Metohije znaju da nisu sama i da nikada nisu zaboravljena. Beograd je njihova prestonica, Srbija njihova matica, a vrata naših gradova i domova uvek moraju biti otvorena za njih. Želimo da rastu znajući da imaju svoje mesto, svoje prijatelje i ljude koji brinu o njima. Ovo nije samo trodnevna poseta Beogradu, već poruka ljubavi, zajedništva i pripadnosti koju želimo da ponesu sa sobom u Leposavić - ističe Jovanović.

Foto: Crkvena opština Leposavić

Poseban deo programa planiran je za nedelju, 11. oktobra, kada će deca prisustvovati jutrenju i Svetoj liturgiji u Manastiru Rakovica, koju će služiti vikarni episkop novobrdski Ilarion. Nakon bogosluženja, uslediće doručak i druženje sa mališanima, poseta Hramu Svetog Save i zajednički ručak na Košutnjaku, posle čega će se deca uputiti nazad u Leposavić.

1/6 Vidi galeriju Mališani iz Leposavića u Beogradu Foto: Crkvena opština Leposavić