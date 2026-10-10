Zbog radova će dolaziti do povremenih prekida u snabdevanju vodom i umanjenog pritiska, u periodu od 22 do 6 sati ujutru.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.