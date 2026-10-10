Slušaj vest

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže na Novom Beogradu od ponedeljka, 12. oktobra, do subote, 17. oktobra.

Zbog radova će dolaziti do povremenih prekida u snabdevanju vodom i umanjenog pritiska, u periodu od 22 do 6 sati ujutru.

Raspored radova po blokovima:

12. i 13. oktobra: Blokovi 28, 37, 38 i 39

13. i 14. oktobra: Blokovi 21 i 22

14. i 15. oktobra: Blokovi 29, 30, 31 i 32

15. i 16. oktobra: Blokovi 1, 2, 3, 4, 33 i 34

16. i 17. oktobra: Blokovi 19, 19a, 23 i 24

Ne propustiteBeogradULICE SE ZATVARAJU, NEKE ČAK DO NOVEMBRA! Počeli radovi širom Beograda, vozače očekuju obustave i izmene saobraćaja
adsdad02-news1-nenad-kostic.jpg

Tokom izvođenja radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

Iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije mole potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir/ Blic

Ne propustiteBeogradOVA 2 DELA ZEMUNA DANAS SU NA REDU ZA ISPIRANJE MREŽE: Evo kada će biti umanjen pritisak
VODA - NESTAŠICA - FOTO - JOVAN - NIKOLIĆ (3).JPG
BeogradREDOVNO ISPIRANJE VODOVODNE MREŽE U ZEMUNU: Pogledajte raspored po danima
Slavina
NekretnineSlab pritisak vode na višim spratovima: Nemojte odmah zvati vodovod, evo ko zapravo plaća kvar
žena sipa vodu u čašu slab pritisak vode
ŽenaOvaj detalj je hit u modernim kupatilima, ali se zbog njega mnogi kasnije pokaju: Izgleda skupo, a problem se vidi tek nakon ugradnje
tus-kabina.jpg

00:47
RadovI na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe Izvor: Kurir/Marko Karović