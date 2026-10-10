Novi Beograd pet dana delimično bez vode: Počinje redovno ispiranje mreže, evo tačne satnice po blokovima
- Beogradski vodovod od 12. do 17. oktobra redovno ispira mrežu na Novom Beogradu, pa su mogući prekidi i slabiji pritisak vode od 22 do 6 sati.
- Radovi su raspoređeni po blokovima: 28, 37, 38 i 39; 21 i 22; 29, 30, 31 i 32; 1, 2, 3, 4, 33 i 34; 19, 19a, 23 i 24.
- Moguće je i kratkotrajno zamućenje vode, a građanima se savetuje da pripreme zalihe za piće i osnovne potrebe.
Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže na Novom Beogradu od ponedeljka, 12. oktobra, do subote, 17. oktobra.
Zbog radova će dolaziti do povremenih prekida u snabdevanju vodom i umanjenog pritiska, u periodu od 22 do 6 sati ujutru.
Raspored radova po blokovima:
12. i 13. oktobra: Blokovi 28, 37, 38 i 39
13. i 14. oktobra: Blokovi 21 i 22
14. i 15. oktobra: Blokovi 29, 30, 31 i 32
15. i 16. oktobra: Blokovi 1, 2, 3, 4, 33 i 34
16. i 17. oktobra: Blokovi 19, 19a, 23 i 24
Tokom izvođenja radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
Iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije mole potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.
Kurir/ Blic