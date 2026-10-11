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Posle perioda toplijeg vremena, Srbiju od nedelje očekuje osetno zahlađenje, uz kišu, pljuskove i jak severozapadni vetar. Hladnije vreme zadržaće se i tokom naredne sedmice, a meteorolog Marko Čubrilo najavljuje i veoma hladna jutra, uz mogućnost slabog mraza na planinama.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas će uslediti osetan pad temperature.

Osetno zahlađenje

- Hladnije vreme zadržaće se i tokom sledeće sedmice, kada se prognozira najviša dnevna temperatura u većini mesta u intervalu od 14 do 18 stepeni. Danas se očekuje oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a postepeni prestanak padavina očekuje se posle podne na severu i zapadu zemlje, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima Srbije - saopštio je RHMZ.

Foto: RINA

Sledeće sedmice biće umereno oblačno, u ponedeljak suvo, a padavine se ponovo, osim u severnim predelima, očekuju u utorak i sredu.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, naveo je u svojoj Fejsbuk prognozi da temperaturno ulazimo u pravu jesen.

Ulazimo u pravu jesen

- Danas osetno hladnije uz maksimume od 13 do 17 stepeni Celzijusa. Počeće pojačan do jak severozapadni i seveni vetar, a duž Jadrana bura. Od nedelje temperaturno ulazimo u pravu jesen. Posle prohladnog ponedeljka u utorak i sredu će se preko nas spustiti jezgro još hladnijeg ali slabo vlažnog vazduha te bi uz retke pljuskove uglavnom u brdsko-planinskim predelima i pljuskove snega preko 1700mnv bilo relativno hladno i vetrovito. Maksimumi u ova dva dana od 10 do 16 stepeni Celzijusa - naveo je Čubrilo.

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

Prema njegovim rečima, od srede sledi jačanje anticiklona uz vrlo hladne noći sa minimumima od 0 do 10 stepeni Celzijusa, tako da su na planinama mogući slabi mrazevi.

- Tokom dana maksimumi od 14 do 18 stepeni Celzijusa, što je u okvirima proseka za ovaj deo godine. Za vikend stiže uticaj ciklona, konačno će nad većim delom regiona pasti nešto kiše ali uglavnom nedovoljno da se suša prekine i do oko 24.10. bi trebalo osteti suvo i prohladno vreme - zaključio je.

U Beogradu nas očekuje baš sveže vreme

I meteorolog Ivan Ristić je dao svoju prognozu, celu zemlju očekuje osetna promena vremena koja u narednim danima donosi pad temperature i do 15 stepeni na visini.

Foto: Printscreen/Info Kop

- Celu zemlju očekuje osetna promena vremena. Sledi postepeni pad temperatura na visini, pa ćemo do utorka preći na maksimalne dnevne temperature oko 15 stepeni. Jutarnje temperature ostaju slične, između 5 i 7 stepeni. Glavnina kiše očekuje u noći između subote i nedelje, kao i tokom same nedelje - istakao je Ristić.

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Poseban pad temperature osetiće se u prestonici, gde će nakon skorašnjih 30 stepeni biti znatno hladnije.

- U Beogradu nas očekuje baš sveže vreme, temperatura će pasti na oko 14 stepeni, što je drastična razlika u odnosu na prethodne dane. Novo zahlađenje stiže sa severa u noći između ponedeljka i utorka. Od pozicije formiranja visinskog ciklona, bilo iznad Jonskog, Egejskog ili Crnog mora - zavisiće tačan raspored i količina padavina tokom utorka i srede.

Sneg na planinama

Pad temperature doneće i prve snežne padavine na višim nadmorskim visinama, zbog čega će građani ubrzo morati da iz ormara izvuku topliju odeću.

- Ukoliko bude padavina, na planinama oko 1.000 metara nadmorske visine - poput Zlatibora, Tare i Divčibara, sa ovim zahlađenjima može pasti i poneka pahulja.