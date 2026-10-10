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Deset godina nakon smrti osmogodišnjeg Radenka Nikodinovića iz Kozjaka kod Loznice, njegova majka Zorica kaže da bol ne jenjava. Danas ona živi u Nemačkoj, ali svakodnevno misli na sina, koji bi 16. avgusta ove godine napunio 18 godina.

- Znam da je prošlo deset godina otkako nema mog Radenka, ali za mene je sve tako bolno i sveže kao da je prošao tek jedan dan. Majka sam koja pati za svojim sinom i patiću dokle god budem bila živa, majka koja nosi ranu na srcu dokle god bude disala. Mora da se živi, ali to je neprolazna bol - kaže za Kurir Zorica Bošković, Radenkova majka.

Dečak je pre jedne decenije preminuo nakon što je, tada osmogodišnjak, 2. oktobra 2016. pao sa tobogana, polomio podlakticu, a lekar mu na otvorenu ranu stavio gips. Posle samo šest dana na Institutu za majku i dete u Beogradu umro je od gasne gangrene.

Radenkov 18. rođendan obeležen na groblju

Zoricu je život odveo u Nemačku gde radi poslednje tri godine. To što je stotinama kilometara daleko od sinovljeve večne kuće ne sprečava je da brine o njoj i stara se da sve bude kako priliči.

Večna kuća Radenka Nikodinovića Foto: Kurir/T.I.

- Moj Radenko je, da je bilo sreće, 16. avgusta trebao da postane punoletan. Tada sam na groblju obeležila njegov rođendan, bilo je pedesetak ljudi i sveštenik. Nisam stalno fizički tamo, ali u mislima jesam. Brinem da njegova večna kuća bude kako treba, da se redovno održava, pokosi, uredi, pozovem prijateljicu koja ode da vidi da li je sve na svom mestu. Ovde redovno odlazim u našu crkvu, pomolim se za svoje dete, palim sveće, tako da sam uvek prisutna, stalno mislim na njega. Čim dođem u Srbiju, ostavljam stvari i prvo što radim idem na groblje - priča Zorica.

Kaže da je "valjda takav zakon da doktor dobije tri godine zatvora", ali da ništa ne bi promenilo, niti vratilo njenog Radenka, ni da je dobio kaznu od 50 ili sto godina.

- Imao je i on, nažalost, ličnu tragediju, i kada sam čula plakala sam. Bilo mi je jako teško. Dok je trajalo suđenje, nijednom me nije pogledao kao majku koja je izgubila dete. Opet pomislim, kada je doživeo porodičnu nesreću, da se bar tad setio žene koja je izgubila sina - kaže ova majka koja uspomenu čuva i brojnim uramljenim sinovljevim fotografijama.

Suđenje se odužilo, lekar dobio tri godine zatvora

Smrt malog Radenka potresla je Srbiju pre 10 godina. Tragedija se desila u oktobru 2016, a prvo ročište održano je tek 29. juna 2018. Nakon što su troje sudija lozničkog Osnovnog suda tražilo izuzeće, Apelacioni sud u Novom Sadu odlučio je da suđenje bude u Osnovnom sudu u Šapcu. Ročišta su zakazivana, otkazivana....Dr Dobrivoje Bojanić, ortoped iz lozničke Opšte bolnice, početkom juna 2022. godine osuđen je nepravosnažno na tri godine zatvora i petogodišnju zabranu obavljanja lekarskog poziva.