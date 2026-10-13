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Mlada iz Dalmacije iznenadila je goste kada je usred prvog plesapodigla mladoženju u vazduh. Umesto uobičajenih romantičnih koraka, par je gostima na svadbi priredio nesvakidašnji prizor koji su dočekali aplauzom, smehom i uzvicima oduševljenja.

Za svoj prvi ples odabrali su legendarni hit "I Want to Know What Love Is" rok grupe Foreigner.

"Svekrva na aparatima"

Snimak je ubrzo završio na društvenim mrežama, gde ga je objavio Divino Zadar.

Potez mlade privukao je pažnju i izazvao brojne komentare, a mnogi su poručili da ovakav prvi ples još nisu videli. Mladenci su tako pokazali da za trenutak koji će gosti dugo pamtiti nije neophodno slepo pratiti svadbene običaje.

"Kada mladenci odluče da prvi ples neće biti običan...", napisali su iz Divina Zadar, a mnogi su im se pridružili u komentarima.

"Svekrva na aparatima", "Simpatično, neka im je srećno i neka im uvek bude tako veselo", "Živeli mladenci, kapa dole za ideju i izvedbu", "Ništa iznenađujuće, ionako žene nose pantalone", "Koliko volim kada ljudi imaju odličan smisao za humor! Bravo za ove legende od ljudi!", "Hercegovka, garant", "Sad ga prenesi preko praga!", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.