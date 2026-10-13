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U Srbiji će od danas do kraja sedmice, od 13. do 18. oktobra, biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u pojedinim krajevima pretežno sunčano, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Kako je navedeno u prognozi, danas, 13. oktobra, na istoku i jugu Srbije biće oblačno, ponegde sa kišom, dok je na visokim planinama moguć i kratkotrajan sneg. Lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se i u petak, 16. oktobra, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.

Foto: RHMZ Printscreen

Tokom nedelje zadržaće se hladnije vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 20 stepeni u većini mesta, dok će u danas na jugu i jugoistoku Srbije biti još hladnije, sa temperaturama od 10 do 12 stepeni.

Kakve nas vremenske prilike očekuju u narednom periodu, za emisiju "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji govorio je meteorolog Nedeljko Todorović, koji je objasnio da je miholjsko leto završeno i da će jesen u narednim danima pokazati svoje promenljivo lice.

- Danas je taj hladan vazduh pomeren severnije, a novi tek pristiže. U međuvremenu, ciklon iz Sredozemlja donosi oblake i kišu, pa je zbog južnog strujanja ponovo otoplilo. Međutim, tokom noći ponovo stiže hladan vazduh sa severa. Takve smene toplijeg i hladnijeg vremena karakteristične su za jesen, uz izuzetak miholjskog leta, kada vreme može da bude stabilno sedam do deset dana. Taj period je sada završen. Svako naredno naoblačenje i zahlađenje donosiće niže temperature. Iako se smenjuju topliji i hladniji dani, kada se sve sabere, temperature postepeno opadaju, u skladu s kalendarom - rekao je Todorović.

03:00 NAGLI PREOKRETI, PLJUSKOVI I PAD TEMPERATURE! Meteorolog Todorović za Kurir TV najavio šta nas čeka do kraja oktobra: "Prvi sneg možemo očekivati ovog datuma" Izvor: Kurir televizija

Krajem oktobra porast temperatura

Meteorolog je naveo da se tokom narednih dana dnevne temperature kretati između 14 i 19 stepeni, dok će padavine biti retke i uglavnom ograničene na južne i jugoistočne delove zemlje.

- Danas će u većini mesta biti od sedam do deset stepeni hladnije u odnosu na na vikend iza nas. Takvo vreme zadržaće se veći deo naredne sedmice, do 15. ili 16. oktobra. Maksimalne temperature biće ispod 20 stepeni, uglavnom između 14 i 19 stepeni. Minimalne temperature biće nešto više zbog oblačnosti, a očekuje nas promenljivo oblačno vreme. Padavina će biti veoma malo, uglavnom na jugu i jugoistoku Srbije. U Beogradu je veoma mala verovatnoća da na kratko padne kiša - objasnio je Todorović.

Ipak, prema njegovim rečima, hladniji dani neće biti jedino obeležje vremena u drugoj polovini oktobra. Između 18. i 20. oktobra očekuje se blagi porast temperature, kada bi maksimalne vrednosti ponovo mogle da dostignu 20 ili 21 stepen.

- Ipak, to su kraći periodi toplijeg vremena. Nastaviće se smena toplijih i hladnijih dana, čime se postepeno približavamo zimi - istakao je meteorolog.

Foto: Petar Aleksić

Kada bi mogao da padne prvi sneg?

Pored prognoze za naredne dane, Todorović je govorio i o tome kada bi u Srbiji mogao da se pojavi prvi sneg. Kako je naglasio, dugoročne prognoze nisu dovoljno pouzdane da bi se sa sigurnošću moglo tvrditi kakvo nas vreme očekuje za nekoliko nedelja, ali je naveo 24. novembar kao okvirni datum za procenu mogućnosti snežnih padavina.

- Kada govorimo o prvom snegu, kao orijentir možemo uzeti 24. novembar, kada su, uslovno rečeno, šanse da snega ne bude i da ga bude približno jednake. Pre tog datuma veća je verovatnoća da snega neće biti, a posle njega raste mogućnost da se pojavi. Ipak, pouzdane prognoze za tako dug period nema.

Različiti izvori imaju različite argumente, a neki samo prenose prognoze drugih. Zato takvim najavama ne treba verovati bez rezerve. Zaista su nepouzdane. Kod nas zimi obično imamo smenu kiše, snega, suvog vremena i magle. To je karakteristično za našu zimu - zaključio je Nedeljko Todorović za Kurir televiziju.

Nedeljko Todorović, meterolog Foto: Kurir Televizija