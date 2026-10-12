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Od 15. do 25. oktobra, Galerija Beograd pretvara se u mesto na kojem se automobilski snovi gledaju izbliza, tehnologija isprobava za volanom, a najnoviji modeli čekaju da osvoje publiku. Ulaz je besplatan, a razloga za dolazak ima na pretek! Zaboravite na gledanje automobila samo kroz izlog, na fotografijama ili dok prolaze pored vas. Od 15. do 25. oktobra, vreme je da im priđete, zavirite u svaki detalj, sednete za volan i pronađete svog favorita! Galerija Automobila Srbije 2026 vraća se u Galeriju Beograd sa više od 80 modela, atraktivnim premijerama, test vožnjama i specijalnim ponudama izlagača. Deset dana biće rezervisano za sve ono zbog čega automobili nisu samo prevozno sredstvo već i stvar strasti, stila, tehnologije i ličnog izbora.

Više od 80 razloga da svratite Neki će doći zbog snage motora, drugi zbog futurističkog dizajna, treći da iz prve ruke otkriju šta donose najnoviji električni i hibridni modeli. A mnogi će jednostavno želeti da vide šta je novo na automobilskoj sceni i koji bi model mogao da bude njihov sledeći izbor. Na jednom mestu susreću se različiti svetovi vožnje: od moćnih benzinaca i dizelaša do hibrida i potpuno električnih automobila koji menjaju način na koji razmišljamo o mobilnosti. Sportska elegancija, porodična praktičnost, gradska okretnost, luksuz i tehnološke inovacije – šta god da tražite od automobila, ovde ćete imati priliku da uporedite različite pristupe i pronađete nešto što odgovara baš vašem ukusu. Među brendovima čiji će modeli biti predstavljeni nalaze se Mercedes, BMW, Audi, Maserati, Toyota, Peugeot, Volkswagen, Kia, Honda, Volvo, Opel, Ford, Geely, Hyundai, BYD, Changan, Renault, Mazda, Chery, Škoda, MINI, Dacia, INEOS, MG, Leapmotor i Jetour. Impresivno društvo, dovoljno raznovrsno da se na istom mestu sretnu ljubitelji premijum klase, vozači koji traže pametnu kupovinu i oni koji već imaju svog favorita, ali žele da vide šta je sledeće.

Gledanje je dobro. Test vožnja je bolja! Postoji razlika između automobila koji vam se dopadne na prvi pogled i onog u kojem se odmah osećate kao kod kuće. Upravo zato test vožnje spadaju među najzanimljivije sadržaje Galerije Automobila Srbije. Jer tek za volanom možete da osetite kako automobil reaguje, koliko je udoban, koliko vam odgovara položaj sedenja, kako funkcionišu tehnologija i komande i da li je to zaista vožnja koju ste zamišljali. Ono što na fotografiji izgleda impresivno, uživo dobija sasvim novu dimenziju. Uz test vožnje, posetioce očekuju premijere, posebne ponude izlagača i dodatna iznenađenja. Zato ovo nije samo prilika da se upoznate sa novitetima već i da istražite mogućnosti pre nego što donesete odluku o kupovini.

Lexus stiže sa posebnim razlogom Među imenima koja će privući pažnju posebno se izdvaja Lexus, premijum automobilski brend koji će se prvi put predstaviti na jednoj manifestaciji u Srbiji. Njegovo pojavljivanje dodatno pojačava ekskluzivni karakter ovogodišnjeg događaja i donosi još jedan razlog da ljubitelji automobila posete Galeriju. A ako vaš svet nije ograničen na četiri točka, ni za vas neće nedostajati uzbuđenja. Ljubitelje motocikala očekuju BMW Motorrad, Honda motocikli i KTM – za sve koji vole slobodu, dinamiku i osećaj puta koji počinje čim se pokrene motor. Automobilski izlazak za celu ekipu

Galerija Automobila Srbije nije rezervisana samo za one koji znaju sve o konjskim snagama, obrtnom momentu i ubrzanju do stotke. Ovo je događaj i za one koji vole dobar dizajn, prate tehnološke trendove, razmišljaju o kupovini novog automobila ili jednostavno traže zanimljiv plan za izlazak. Dođite sa prijateljima i uporedite favorite. Povedite porodicu i otkrijte modele koji bi mogli da odgovore na vaše svakodnevne potrebe. Ili dođite sami, bez žurbe, prošetajte među novitetima i pustite da vam neki neočekivani model privuče pažnju. U tome i jeste čar ovakvih događaja: nikada ne znate koji će automobil biti onaj kojem ćete se vratiti još jednom. A najbolji deo? Za ulazak vam nije potrebna ulaznica. Galerija Automobila Srbije 2026 održava se od 15. do 25. oktobra, svakog dana od 10 do 22 časa, u Galeriji Beograd, a ulaz je potpuno besplatan.

00:08 Uskoro spektakl na četiri točka – Galerija automobila Srbije 2026! Izvor: Promo

Deset dana. Više od 80 modela. Premijere, test vožnje i automobili koje vredi videti izbliza. Odvojite vreme, okupite ekipu i svratite u Galeriju Beograd. Možda ćete doći samo da pogledate novitete, a otići sa novim favoritom, idejom za sledeću kupovinu ili željom da što pre ponovo sednete za volan. Jedno je sigurno: kada se na jednom mestu okupe toliko različitih automobilskih priča, vredi biti tamo. Galerija Automobila Srbije 2026 – vidimo se od 15. do 25. oktobra!