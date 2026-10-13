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Uz pesmu "Tamo daleko" i srdačne pozdrave vernika, patrijarh srpski Porfirije započeo je prošle nedelje kanonsku posetu Mitropoliji australijsko-novozelandskoj, tokom koje obilazi srpske svetinje i susreće se sa našim narodom na Petom kontinentu.

Tokom besede patrijarh je posebno ukazao na brojne opasnosti usmerene ka srpskom narodu.

Govoreći o iskušenjima kroz koja je srpski narod prolazio tokom istorije, patrijarh je istakao da su podele i međusobni sukobi jedna od najvećih prepreka očuvanju zajedništva.

Foto: Spc

- Imali smo, braćo i sestre, bezbroj strela otrovnica upućenih na sveto biće našeg stradalnog, krstonosnog, ali i vaskrsavajućeg i uvek vaskrslog naroda. Bezbroj strela otrovnica koje su imale samo jednu metu, metu koja je i danas nacrtana na čelu našeg naroda, a to je da budemo razdvojeni, da budemo jedni protiv drugih - naglasio je prvojerarh SPC i dodao:

- Umesto da ispunjavamo reč božju koja kaže: "Ljubi bližnjega svoga", ponosimo se ponekad onim koje glasi: "Mrzi bližnjega svoga." Ne dao Bog da nam to postane pravilo umesto reči Hristove: "Ljubi bližnjega svoga." Ma kakav bio, i najgori i najlošiji, on je tvoj brat, ona je tvoja sestra! Da ne pomisliš da je ispravno da mrziš bližnjega svoga!

Foto: Spc

Strele otrovnice

Patrijarh je poručio da su strele otrovnice usmerene protiv jedinstva srpskog naroda delo njegovih neprijatelja, iza kojih, kako je istakao, stoji nečastivi, tj. neprijatelj Hristov.

- Đavo je taj koji je protiv ljubavi, protiv praštanja, protiv jedinstva, protiv zagrljaja braće i sestara. Dakle, on hoće, onda kada mi hoćemo da budemo Hristovi, da se međusobno svađamo. Pa naravno, niko ne misli da treba u Crkvi da se sprovodi jednoumlje! To nije blagoslov božji - besedio je patrijarh na liturgiji u manastiru Svetog Save u Ilajnu.

Foto: Spc

Prvi čovek SPC je istakao da je božji blagoslov to što je svaki čovek ikona božja i Hristova, neponovljiv i obdaren posebnim darom i ličnim pečatom.

- Međutim, niko nema taj dar ni da bi se preuznosio poredeći sebe sa drugima, ni da bi mislio da je bolji od drugih, a kamoli da bi pomislio da, zato što je drugačiji, treba da nameće sebe, svoj stav i svoje mišljenje drugome, svome bratu ili svojoj sestri - rekao je i dodao:

- Dakle, strele otrovnice najviše mrze - a prevedimo to: demonske sile najviše mrze - onda kada se volimo, braćo i sestre. Onda kada se trudimo da budemo jedno, onda kada se trudimo da svako od nas vidi svoj promašaj, svoj greh i kada je spreman da kaže: "Oprosti, brate" i "Oprosti, sestro", onda kada je spreman da prašta unapred i onda kada je spreman da daje i daruje ne očekujući ništa zauzvrat. To važi, da bismo razumeli na pravi način, pre svega u porodici: kada si spreman, mužu, da svojoj ženi kažeš: "Oprosti, pogrešio sam", "Tu i tu nisam bio u pravu i to i to sam učinio pogrešno", "Oprosti", bez zapete, bez ali, bez opravdanja.

Poseta Sidneju

Patrijarh Porfirije će u Sidneju od 15. do 18. oktobra obići Crkvenu opštinu Svetog arhiđakona Stefana u Ruti Hilu, gde će biti održan svečani banket u njegovu čast, a potom Hram rođenja Hristovog na koledžu "Sveti Sava" u Varovilu, gde će osvetiti kamen temeljac. Poglavaru Srpske pravoslavne crkve Porfiriju ovo nije prvi put da boravi u Australiji, tamo je već bio dva puta, i to kao iguman manastira Kovilja, ali i kao vikarni episkop jegarski.

1/6 Vidi galeriju Patrijarh Porfirije u poseti Mitropoliji australijsko-novozelandskoj Foto: Spc

Patrijarh je tokom posete pohvalio i veru svetosavaca Petog kontinenta.

- Gde god smo podigli crkvu, podigli smo deo Srbije. Može neko reći da ste daleko od svoje otadžbine, ali činjenica da ovde postoji hram jeste paradoksalan pokazatelj da je naša otadžbina i ovde. Mi koji živimo u matici mnoge stvari podrazumevamo, a često i zaboravljamo na svoj identitet - poručio je.

Foto: Spc

Mitropolit australijski-novozelandski Siluan naglasio je da je čak pedeset crkvenih opština osnovano širom Australije i Novog Zelanda od 1949. godine. On je zablagodario patrijarhu Porfiriju na "očinskoj ljubavi, radosti i utehi" pruženoj Srbima u Australiji.

Važan trenutak za srpski narod i državu Srbiju

Ambasador Republike Srbije u Australiji Rade Stefanović podsetio je da je poseta patrijarha Porfirija treća po redu koju je jedan srpski prvojerarh učinio Petom kontinentu. Pre njega posete su upriličili patrijarsi Pavle (2004) i Irinej (2016), i to je srpskom narodu koji živi u Australiji bio veliki blagoslov.

Foto: Spc

- Ovo je izuzetno važan trenutak za srpsku zajednicu, srpski narod u Australiji, a naravno i za državu Srbiju. Ova poseta treba sve nas ovde da okrepi, ojača duhovno, da pokažemo ponos i snagu kao srpska zajednica ovde, ali istovremeno da dobijemo novu energiju da nastavimo dalje. Vaša poruka, poruka mira, dijaloga i uzajamnog razumevanja odjekuje duboko unutar ove multikulturalne nacije - rekao je Stefanović.

Foto: Spc

U temelj ugrađeno drvo iz Šumadije Osveštanje Hrama Svetog arhiđakona Stefana Patrijarh Porfirije je tokom posete sa arhijerejima osveštao Hram Svetog arhiđakona Stefana u Kizboriju. Ovaj hram podignut je 1994. godine, delo je ljubavi vernog naroda koji živi u Kizboriju, ali i drugim opštinama Melburna. Dan osvećenja hrama za tamošnje vernike velika je molitvena i narodna svečanost. - U temelj Hrama Svetog arhiđakona Stefana ugrađeno je drvo iz Šumadije, a u časnu trpezu čestica moštiju Svetog Stefana Dečanskog, onoga koji treba svima da nam bude uzor u "našoj zoni pravoslavlja i ljubavi", jer tamo gde su njegove mošti (manastir Dečani) dolaze i traže pomoć i pripadnici drugih vera i naroda - istakao je patrijarh.

Parlament Australije

Patrijarh je sa sveštenom pratnjom srdačno i sa počastima dočekan u sedištu Parlamenta Australije. Predsedavajući Predstavničkog doma federalnog parlamenta Milton Dik istakao je da je za njega neizmerna čast da dočeka patrijarha srpskog.

Foto: Spc

- Srpska zajednica u Australiji veoma je poštovana i deo je istorije naše zemlje generacijama. To je moja zajednica. Australija i Srbija proslavljaju 60 godina prijateljstva i diplomatskih odnosa - rekao je Milton Dik.

Tanja Lorens, poslanica u Parlamentu Australije i predsedavajuća Grupe prijateljstva sa Srbima, navela je da je srpski narod doprineo miru i doneo nadu svakoj zajednici kojoj je to trebalo.