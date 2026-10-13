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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski obišla je baka Zoku iz Đurinca kod Svilajnca.

"Kaže da je stara i da više ne može, a u bašti svega ima. U štali dva brava, piliće koka izlegla. Ambari puni, drva nacepana, vatra naložena, paprike oprala da ispeče… Ako je ovo kad 'ne može više' - šta bi bilo da može?!", nije Đurđević Stamenkovski krila oduševljenje baka Zokom.

"Zorice, ishvališe vas da ste najvredniji, najbolji, najodaniji", rekla je Đurđević Stamenkovski pri dolasku u posetu.

"Srce moje, Miličice moja", Zorica je bila presrećna što vidi ministarku.

Na pitanje gošće ko je nacepao drva, dobila je odgovor: "Ja sam, al' ne mogu više".

Baka Zoka ima kokoške, dve svinje, plastenik, a živi sama.