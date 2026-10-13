ZA TZV. STUDENTSKU LISTU JE KiM "STVAR PREGOVARANJA" Blokaderi više i ne kriju - na TV debati otkrili svoju politiku! Ana Brnabić oštro reagovala
Predstavnici tzv. studentske liste ne kriju da je za njih status Kosova i Metohije stvar pregovora.
Aleksandar Baucal iz te liste je na debati u emisiji "Takovska 10" na RTS to i potvrdio.
"A status Kosova i Metohije, to je stvar pregovaranja", rekao je Baucal.
Ana Brnabić, koja je takođe učestvovala u debati, imala je jasan odgovor Baucalu. Ona je istakla da je KiM sastavni deo Srbije i da nije stvar "pregovaranja"
"Za Kosovo i Metohiju, ja moram da kažem da je zaista specifično i neverovatno da je lično Aljbin Kurti podržao, umešao se u izbore u centralnoj Srbiji i podržao lično studentsku listu. Aljbin Kurti ne glasa. A zašto vi mislite da bi Aljbin Kurti podržao studentsku listu? Zato što će da garantuje teritorijalni integritet iz Zagreba, preko Nenada Rašića i preko Šaipa Kamberija", rekla je Ana Brnabić.