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Predstavnici tzv. studentske liste ne kriju da je za njih status Kosova i Metohije stvar pregovora.

Aleksandar Baucal iz te liste je na debati u emisiji "Takovska 10" na RTS to i potvrdio.

"A status Kosova i Metohije, to je stvar pregovaranja", rekao je Baucal.

Ana Brnabić, koja je takođe učestvovala u debati, imala je jasan odgovor Baucalu. Ona je istakla da je KiM sastavni deo Srbije i da nije stvar "pregovaranja"

"Za Kosovo i Metohiju, ja moram da kažem da je zaista specifično i neverovatno da je lično Aljbin Kurti podržao, umešao se u izbore u centralnoj Srbiji i podržao lično studentsku listu. Aljbin Kurti ne glasa. A zašto vi mislite da bi Aljbin Kurti podržao studentsku listu? Zato što će da garantuje teritorijalni integritet iz Zagreba, preko Nenada Rašića i preko Šaipa Kamberija", rekla je Ana Brnabić.

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