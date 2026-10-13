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Predstavnici tzv. studentske liste ne kriju da je za njih status Kosova i Metohije stvar pregovora.

Aleksandar Baucal iz te liste je na debati u emisiji "Takovska 10" na RTS to i potvrdio.

"A status Kosova i Metohije, to je stvar pregovaranja", rekao je Baucal.

Ana Brnabić, koja je takođe učestvovala u debati, imala je jasan odgovor Baucalu. Ona je istakla da je KiM sastavni deo Srbije i da nije stvar "pregovaranja"