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Đaci Osnovne škole "Svetislav Mirković Nenad" u selu Tovrljane kod Prokuplja i njihov učitelj Marko Čikarić, koji ih svakodnevno vozi od kuće do škole, dobili su nov automobil.

Rade Jovičić (7) iz Trnovog Laza i njegova godinu dana starija sestra Radmila, ne kriju oduševljenje. Već nekoliko dana učitelj Marko vozi ih u novoj "dačiji".

Da nije bilo ministarke Milice Đurđević Stamenkovski, možda bi i dalje služio stari učiteljev "golf", a možda bih na pola puta negde i izdao.

Zato je cela škola u Tovrljanu zahvala ministarki što je održala obećanje.

"Pre godinu i po dana, na školskoj slavi, ministarka je posetila našu školu sa državnom sekretarkom Sanjom Lakić. Tada su se uverile u uslove u kojima radimo i prepoznale da nam je automobil najpotrebniji. Od srca se zahvaljujemo, a đaci imaju i posebnu pesmicu", rekao je učitelj.

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