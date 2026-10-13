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Đaci Osnovne škole "Svetislav Mirković Nenad" u selu Tovrljane kod Prokuplja i njihov učitelj Marko Čikarić, koji ih svakodnevno vozi od kuće do škole, dobili su nov automobil.

Rade Jovičić (7) iz Trnovog Laza i njegova godinu dana starija sestra Radmila, ne kriju oduševljenje. Već nekoliko dana učitelj Marko vozi ih u novoj "dačiji".

Da nije bilo ministarke Milice Đurđević Stamenkovski, možda bi i dalje služio stari učiteljev "golf", a možda bih na pola puta negde i izdao.

Zato je cela škola u Tovrljanu zahvala ministarki što je održala obećanje.