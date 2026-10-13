Da nije bilo ministarke... Deca iz sela Tovrljane i učitelj zahvalni Đurđević Stamenkovski što je održala obećanje: Dobili novu "dačiju" da ide u školu
Đaci Osnovne škole "Svetislav Mirković Nenad" u selu Tovrljane kod Prokuplja i njihov učitelj Marko Čikarić, koji ih svakodnevno vozi od kuće do škole, dobili su nov automobil.
Rade Jovičić (7) iz Trnovog Laza i njegova godinu dana starija sestra Radmila, ne kriju oduševljenje. Već nekoliko dana učitelj Marko vozi ih u novoj "dačiji".
Da nije bilo ministarke Milice Đurđević Stamenkovski, možda bi i dalje služio stari učiteljev "golf", a možda bih na pola puta negde i izdao.
Zato je cela škola u Tovrljanu zahvala ministarki što je održala obećanje.
"Pre godinu i po dana, na školskoj slavi, ministarka je posetila našu školu sa državnom sekretarkom Sanjom Lakić. Tada su se uverile u uslove u kojima radimo i prepoznale da nam je automobil najpotrebniji. Od srca se zahvaljujemo, a đaci imaju i posebnu pesmicu", rekao je učitelj.