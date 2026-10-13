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Od sada se ne čuje samo zvuk trube u Dragačevu, već i zvuk mašina Robo Motorsa. Fabrika Željka Mitrovića u Kotraži svečano je počela sa radom. Najbolji inženjeri zapadne Srbije u selu vrednih domaćina proizvodiće elektro/motore za ceo svet.

Vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović, najsavremenim pogonom za sofisticiranu tehnologiju, ojačaće domacu privredu i doprineti dodatnom razvoju Moravičkog okruga, a mladi više neće morati da odlaze u velike gradove, već će profesionalnu karijeru graditi u svom zavičaju.

- Dragi moji Dragačevci,moji su pradeda, deda, stričevi, tetke, svi odavde, par desetina kilometara odavde, zapravo iz Lučana, odnosno, da budem potpuno precizan, iz Negrišora. Tako da mi je nekako i moralna i etička obaveza bila da u ovom kraju napravimo nešto značajno, a ovo je samo prvi od nekoliko projekata - rekao je Mitrović, a onda dodao:

- Fabrika elektromotora, vi ste rekli, to su takozvani BLDC motori, motori na jednosmernu struju bez četkica. Ali to su motori koji se ne upotrebljavaju samo za robote, robotizaciju i dronove. To su motori koje svakog dana viđamo i koje svi imamo u frižiderima, ventilatorima i svim drugim uređajima, tako da je to jedan od proizvoda koji će se koristiti verovatno i u svim drugim industrijama, ne samo u Srbiji. Verujte mi da je to jedan od značajnih izvoznih projekata - objasnio je Mitrović, pa nastavio:

Ova fabrika će, naravno, imati svoju budućnost tako što će širiti svoje kapacitete. U ovoj fazi smo primili tu negde oko 50 radnika, a u narednih šest meseci primićemo još 50 radnika. Tako da sam, pored ove fabrike, pripremio još dva iznenađenja za Lučane i moje Negrišore, o kojima danas neću govoriti. U narednih šest meseci biće još iznenađenja ovde. Verujem, a vi ste to lepo rekli, da visoke tehnologije nisu vezane isključivo za visokotehnološke sredine. Imamo ovde i ministra koji je obezbedio infrastrukturu, odnosno državu Srbiju, koja je obezbedila infrastrukturu, naveo je Mitrović.

Zato zahvaljujem Ministarstvu, zahvaljujem Vladi Republike Srbije i zahvaljujem predsedniku Vučiću, pre svega zbog toga što su sagradili autoputeve, zahvaljujući kojima sada možemo da stignemo do Čačka za manje od sat vremena, a zatim nam treba još desetak minuta do Kotraže. Tako da je sada sve lako, Srbija je praktično cela blizu. Gde god krenemo, sve je blizu - rekao je Mitrović.

Ono što je važno jeste da ćemo u narednih pet godina sagraditi deset velikih industrijskih centara, odnosno deset fabrika u deset različitih gradova, i to od Subotice do Vranja, naglašava direktor i vlasnik Pink Media Group.

06:24 Otvaranje fabrike Izvor: Pink

- Ali ono što je najvažnije, ovde u Dragačevu ćemo posebno biti pažljivi. Ono što mi je drago jeste to što, pored toga što gradimo fabrike, imamo, i kao kompanija i ja lično, jedan snažan odnos na kojem insistiramo – odnos solidarnosti prema svim ugroženima i svima onima kojima je potrebna pomoć, a pre svega samohranim majkama i roditeljima. Zato moram nešto danas da pomenem - rekao je Mitrović tokom svečanog obraćanja.

Drago mi je što više nisam jedini. Kole je formirao fondaciju i uložio u nju 35 miliona, pa će i on početi da se brine o svima onima kojima je to neophodno. Zato, Kole, hvala ti. Milija, tebi hvala takođe na pomoći i svemu što nam je bilo potrebno ovde. Kole, Darko, tako da, ljudi, mi ćemo sada da sečemo vrpcu. Ja moram da sačekam njega da se popne ovde, tako da je protokol sledeći: posle toga muzika, a nakon toga sam siguran da su naši ovde pripremili i neku zakusku, tako da možemo malo i da se počastimo, naveo je Mitrović, pa zaključio: