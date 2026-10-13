"VI SE NE BORITE PROTIV VUČIĆA, VI SE BORITE PROTIV DRŽAVE" Ana Brnabić "poklopila" predstavnika tzv. studentske liste: Nemate pravo da govorite u ime građana
Ana Brnabić je u debati u emisiji "Takovska 10" na RTS "poklopila" predstavnika tzv. studentske liste Aleksandra Baucala.
Ona je ponovila da tzv. studentska lista nema program, ideologiju, viziju, kao ni šta da ponudi građanima i dodala da čitavu politiku zasniva na određenim tragedijama.
"Sve to zajedno nikakve veze nema sa našom večerašnjom temom, a tema je Evropska unija. Od studentske liste nismo čuli da li će oni uvesti sankcije Ruskoj Federaciji. Baucal je rekao da se građani, odnosno studentska lista, pošto on nema pravo da priča u ime građana, bore se protiv države. E, to je problem. Vi se dve godine borite protiv države. Vi se ne borite protiv Aleksandra Vučića. Vi se ne borite protiv Srpske napredne stranke. Vi se borite protiv države. I hvala vam što ste to priznali", navela je Brnabić.