"Sve to zajedno nikakve veze nema sa našom večerašnjom temom, a tema je Evropska unija. Od studentske liste nismo čuli da li će oni uvesti sankcije Ruskoj Federaciji. Baucal je rekao da se građani, odnosno studentska lista, pošto on nema pravo da priča u ime građana, bore se protiv države. E, to je problem. Vi se dve godine borite protiv države. Vi se ne borite protiv Aleksandra Vučića. Vi se ne borite protiv Srpske napredne stranke. Vi se borite protiv države. I hvala vam što ste to priznali", navela je Brnabić.