Novinarka i dugogodišnja urednica dnevnog lista ''Politika'' Ljiljana Smajlović rekla je da "blokaderima smeta zastava sa likom Ratka Mladića ali im nije smetao transparent da je Srebrenica genocid! , komentarišući incident sa skupa Studentske liste u Nišu, kada su najviši funkcioneri blokadera grubo reagovali i oteli zastavu sa likom generala Mladića grupi maloletnika, a potom ih brutalno oterali sa skupa.

Ona je rekla da je navodna politika Studentske liste da se na skupovima ne izlazi sa obeležjima kako se ne bi delili, a da je na ranijem skupu blokadera u Novom Pazaru bio ogroman pano "Srebrenica je genocid, a Ratko Mladić je zločinac" , oko koga su, po njenim rečima nastupili ujedinjeno.

- Pa znate šta, evo vidite, juče je u tom Nišu bila neka tuča oko slike Ratka Mladića. I sad to su bile njihove pristalice, to je bila ta nacionalna desnica ili kako kaže Miloš Jovanović, autentična. A oni su rekli "nećemo sa obeležjima" to su skinuli jer neće da se dele, nećemo dozvoliti da nas nešto deli, a bili su u Novom Pazaru. U Novom Pazaru bio je ogroman pano "Srebrenica je genocid, a Ratko Mladić je zločinac". E to njih izgleda nije delilo. E sad, u Novom Pazaru ih sigurno i nije to delilo, ali šta je tu program? - upitala je Smajlovićeva tokom gostovanja na televiziji Prva.