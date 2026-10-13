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U debati u emisiji "Takovska 10" na RTS učestvuju predstavnici četiri izborne liste: Ana Brnabić, "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Baucal, "Studentska lista - Studenti pobeđuju", Dunja Simonović Bratić, "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti", Marinika Tepić, "Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš".

Učesnici debate analiziraju koliko se Evropska unija promenila u svetlu višegodišnjeg rata u Ukrajini i novih pravila proširenja, da li je vreme da Srbija revidira svoju strategiju prema Briselu, gde su granice kompromisa na koje možemo pristati i da li o konačnom stupanju u EU treba odlučivati na narodnom referendumu.

1/7 Vidi galeriju Debata u emisiji Takovska 10 Foto: Printskrin RTS

- Od svih debata koje smo imali, ova debata na ovu temu je najjednostavnija i stvari su crno-bele. Sve četiri liste su za Srbiju u EU. Mi smo krenuli naš evropi put 2014. godine, i gle čuda, do 2021. smo uradili toliko da je Srbija bila uz CG na putu da je viđena kao sledeći član EU. Sprovodili smo reforme, a šta se promenilo od tada? Rat u Ukrajini. Mi smo u decembru 2021. trebali da otvorimo Klaster 3, ali sankcije Ruskoj Federaciji, da ili ne? To je jedino pitanje, to se promenilo. To je jedino otvoreno pitanje o kojima treba da debatujemo večeras - navela je Brnabić.

Navela je da joj je drago i da je od predstavnika tzv. studentske liste čula da napokon žele da pričaju i o ovome, jer nemaju plan i program.

- Jedino što treba da pričamo da li će priznati Kosovo? Da ili ne? Da li će uvesti sankcije Rusiji, da ili ne? Kakav je odnos prema Srebrenici: da li je tamo bio genocid: da ili ne? Kakav je odnos prema susedima, pre svega tu mislimo na Republiku Hrvatsku, koja danas zadaje najveće probleme čak i Crnoj Gori, koja zaista sluša sve što im se kaže i radi sve što se servira? Kakav je odnos prema NR Kini? To je ono o čemu treba da pričamo. Jer se EU promenila, i danas pristupate na osnovu geopolitičkih pitanja.

Foto: Printskrin RTS

O državi koja radi za građane

Prestavnik tzv studentske liste Aleksandar Baucal izneo je tvrdnje da građani osećaju da im država nije naklonjena, na šta mu je Ana Brnabić odgovorila da država radi za građane.

- Država, apsolutno, država radi za građane. To se vidi i po rastu plata, i po rastu penzija, i po izgradnji autoputeva, brzih saobraćajnica, naučno-tehnološkog parka, tehnoloških parkova - navela je Brnabić, na šta je Baucal zlonamerno upitao:

- Da li je država u tom slučaju radila za građane kada je napravila železničku stanicu u Novom Sadu? - na šta mu je Brnabić jasno odgovorila:

- Nekrofilska politika koju vi baštinite je prilično odvratna, zato što se tragedije dešavaju i u državama članicama Evropske unije. Ono što nemate, s druge strane, u državama članicama Evropske unije, vi nemate političke stranke i pokrete koji to iskorišćavaju kao svoj plan i program da dođu na vlast. A posebno s obzirom na to da se, je li, kažete da se borite za vladavinu, da se borite za vladavinu prava, ono što se nikada ne dešava u državama članicama Evropske unije, a to je da se blokiraju škole i fakulteti. Ako želite vladavinu prava i evropske vrednosti, evo pogledajte sada kako reaguje francuska država na blokadu škola i fakulteta, kako reaguje belgijska država na blokadu škola i fakulteta, kako je reagovala naša država. Naša država je reagovala maksimalno uzdržano, pokušavala da uspostavi dijalog, dozvolila da se i škole, osnovne škole, neke srednje, srednje škole i fakulteti blokiraju preko godine pokušavajući da razume koji su zahtevi, a u stvari dokazujući da je sve od početka bila samo politika - navela je Brnabić.

Foto: Printskrin RTS

Kako je objasnila, za tzv. studentsku listu ne postoje Ustav i zakoni.

- Kada bi ovo bila vladavina prava kao u Evropskoj uniji, nijedan jedini dan blokada ne bi bio moguć. A da ste ustavobranitelji, poštovali biste Ustav — takođe nijedan jedini dan blokada ne bi bio moguć.

Ponovila je da tzv. studentska lista nema program, ideologiju, viziju, kao ni šta da ponude građanima i čitavu politiku zasnivaju na određenim tragedijama.

- Sve to zajedno nikakve veze nema sa našom večerašnjom temom, a tema je Evropska unija. Od studentske liste nismo čuli da li će oni uvesti sankcije Ruskoj Federaciji. Baucal je rekao: građani... odnosno studentska lista, pošto on nema pravo da priča u ime građana, bore se protiv države. E, to je problem. Vi se dve godine borite protiv države. Vi se ne borite protiv Aleksandra Vučića. Vi se ne borite protiv Srpske napredne stranke. Vi se borite protiv države. I hvala vam što ste to priznali - navela je Brnabić

Foto: Printskrin RTS

O blokadama fakulteta i škola

Tokom debate, pomenut je i slučaj studentkinje koja je stradala na Filozofskom fakultetu.

- Inspektor za krvne delikte je odmah izašao na lice mesta, napravio izveštaj, ja ne želim sada da govorim šta je taj izveštaj, ja samo pozivam vlast da se objavi taj izveštaj, jer taj izveštaj se ne objavljuje zato što se blokira od strane vlasti, da bi vlast mogla da koristi te nejasnoće da širi razne propagandne poruke kojima misle da odvrate pažnju građana od toga da žive u jednoj lošoj, neuređenoj državi - ustvrdio je Baucal.

Ovo je sramotno, nadovezala se Brnabić.

- Blokirali ste istragu i da istražni organi nisu smeli da uđu ni u Rektorat Univerziteta u Beogradu. Ne mogu da trošim vreme na laži, nisu se udostojili ni minut ćutnje da održe za studentkinju Filozofskog fakulteta. Onda su lagali da studentkinja u stvari ni ne postoji. Ne bavimo se ovom temom, a gospodin Baucal neće da kaže da li bi uveli sankcije Rusiji ili ne. Pusti ti što sam ja prekršio Ustav, nemate pravo da blokirate ni fakultete ni škole, jer svaki građanin ima pravo na obrazovanje, što ste vi uzvratili - odgovorila je Brnabić predstavniku tzv. studentske liste i dodala:

- Druga stvar, ako pričamo o vladavini prava, kaže: građani nisu mogli da ostvare svoja prava, pa su se pobunili. A po našim zakonima imate pravo da protestujete. Da, imate pravo da protestujete. Ali nemate pravo da blokirate škole i da blokirate fakultete.

Foto: Printskrin RTS

O fundamentalnim razlika između Ujedinjene Srbije i tzv. studentske liste

- Gospodin Baucal je rekao "mi smo se izjasnili da nećemo uvoditi sankcije Rusiji", ali "moramo da se uskladimo, pa ćemo uvesti". Na početku rečenice kaže jedno, a onda završi nešto drugo. Da li vi poštovani građani da je moguće da studentsku listu podržava Picula, Prebelič, i ostali ljudi, a da ne znaju da će prvo što će uraditi jeste uvođenje sankcija. Sankcije RF imamo dva da i dva ne. Kosovo i Metohija, da li ćete na kraju biti primorani da priznate lažnu državu Kosovo? Da ili ne? Studentska lista je rekla da, Evropska Srbija je rekla da, mi nećemo nikada. To su osnovne razlike, da li je Srebrenica genocid? Za studentsku listu i Evropsku Srbiju jeste - navela je Brnabić.

Kod pitanja da li Srbija treba da ostane kandidat za EU, Brnabić je bila jasna.

- Srbija na evropskom putu i mislimo da je članstvo dobro, ali mi gledamo EU kao na partnera, nećemo nikada biti poslušnici. To je osnovna razlika između liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i tzv. studentske liste. To su fundamentalne razlike između nas!

Brnabić je istakla da je KIM sastavni deo Srbije i da nije stvar "pregovaranja", kako je naveo Baucal.

- Za Kosovo i Metohiju, ja moram da kažem da je zaista specifično i neverovatno da je lično Aljbin Kurti podržao, umešao se u izbore u centralnoj Srbiji i podržao lično studentsku listu. Aljbin Kurti ne glasa— A zašto vi mislite da bi Aljbin Kurti podržao studentsku listu? Zato što će da garantuje teritorijalni integritet iz Zagreba, preko Nenada Rašića i preko Šaipa Kamberija.

O prethodnoj, ekonomskoj debati u kojoj su učestvovali Siniša Mali, Dejan Šoškić, Miloš Jovanović i Dušan Nikezić pročitajte u našem tekstu OVDE.