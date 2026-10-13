Politika
SKANDAL U REŽIJI BLOKADERA PRED IZBORE! Ista osoba predložena ispred Albanske koalicije i tzv. studentske liste u Knjaževcu
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U Knjaževcu je ista osoba predložena u isto vreme za člana opštinske izborne komisije ispred liste "Albanska koalicija" i za člana biračkog odbora ispred tzv. studentske liste.
Radi se o Zorici Ranđelović, članici Demokratske stranke.
Evo i dokaza...
Jedna osoba na dve liste?! I to ne bilo koje dve, blokaderska i albanska... Prevara u režiji bliskih saradnika.
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