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U Knjaževcu je ista osoba predložena u isto vreme za člana opštinske izborne komisije ispred liste "Albanska koalicija" i za člana biračkog odbora ispred tzv. studentske liste.

Radi se o Zorici Ranđelović, članici Demokratske stranke.

Evo i dokaza...

Jedna osoba na dve liste?! I to ne bilo koje dve, blokaderska i albanska... Prevara u režiji bliskih saradnika.

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