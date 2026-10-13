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"Na istoku izlazi sunce i danas će na istoku biti objavljena važna vest koja će doneti upravo svetlost za čitav ovaj kraj. Dakle, da se u narednih osam godina izgradi važna brza saobraćajnica na relaciji Paraćin koji se nalazi u Pomoravskom okrugu, Zaječar i Negotin. Dakle, kada povežemo te tri vrlo važne žile kucavice čitavog ovog kraja centralne i istočne Srbije, sasvim izvesno dobićemo mogućnost i prostor za napredak u investicijama, za privlačenje investicija, a samim tim i za veći broj radnih mesta", rekla je Đurđević Stamenkovski uoči početka skupa.

1/17 Vidi galeriju Podrška listi "Ujedinjena Srbija" Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Podsetila je da je bivši predsednik Srbije, sada nosilac liste Aleksandar Vučić najavio pre nekoliko dana poseban paket podrške za jug Srbije za pet okruga, a danas je najavio i poseban paket za istok Srbije koji će stajati na šest stubova.

"Uverena sam da njegove izjave da posebno treba jačati i ostale opštine koje imaju manje budžete će sasvim sigurno naići na odjek i ovde u istočnoj Srbiji, barem kada su u pitanju manje opštine gde će se posebnim paketima podrške predvideti dalji napredak i osnaživanje čitavog ovog kraja", dodaje ona.

Ovo je u minulom periodu, pa čitavih 50 godina unazad bio kraj iz koga se nažalost najviše odlazilo u inostranstvo, nastavlja ona.

"Demografska kretanja su bila značajna, ostavila su velike posledice, ali Bogu hvala, evo ove godine u ovom okrugu rodilo se više beba nego prošle godine, što pokazuje jedan novi impuls života da se porodice vraćaju, da ostaju na svojim ognjištima i to treba da bude naša politika na istoku Srbije."

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Pozvala je sve građane iz čitave okoline da 25. oktobra svi kao jedan glasaju za listu broj jedan, za stabilnu suverenu, jaku, složnu Srbiju.

"Mi moramo da se okupimo oko naših vrednosti. Mi moramo naše podele da ostavimo po strani. Imamo samo jednu Srbiju i Srbija ima samo nas. Od Negotina do Loznice, od Vranja do Subotice. To je imperativ, dakle, da budemo sabrani. A upravo sama ideja ujedinjene Srbije jeste da ujedini one i koji drugačije misle. Nismo ovde danas da se bavimo nekakvim opozicionim listama, one su dovoljno rekle o sebi u prethodnom periodu. Neka dela pokažu šta je činjeno. Naravno, svesni smo da mora mnogo jače, mnogo više i mnogo bolje, ali upravo zato tražimo i verujemo u podršku naroda i da to narodnom voljom 25. oktobra nastavimo razvoj naše Srbije, a poseban fokus treba staviti na ove krajeve koji su u nekim minulim decenijama bili zanemarivani, a koji zaista imaju šta da ponude Srbiji i kada je u pitanju turizam, i kada je u pitanju proizvodnja hrane i kada je u pitanju istorijski sadržaj, kulturni identitet i naravno, kada je u pitanju rudno blago kada je u pitanju otvaranje novih radnih mesta."