"PRE BIH GLASAO ZA 250 NATAŠA KANDIĆ..." Sramna izjava Nemanje Šarovića pokazala koliko je daleko spreman da ide u mržnji! (FOTO)
Da mržnja i ostrašćenost blokadera nema granica, iznova je potvrdio novinar Nemanja Šarović. Naime, Šarović je bez ikakvog stida i srama izgovorio skandaloznu rečenicu i time pokazao koliko daleko može da ide mržnja blokadera usmerena protiv Aleksandra Vučića, nosioca liste Ujedinjena Srbija!
Naime, Šarović je bez imalo srama rekao:
- Pre bih glasao za poslaničku listu sa 250 Nataša Kandić, nego za Vučića! - poručio je Šarović na okruglom stolu u Beogradu, na temu "Zašto Srbi s Kosova i Metohije treba da glasaju za Studentsku listu 'Studenti pobeđuju'", gde je kazao da je Vučić učinio "znatno više štete srpskim nacionalnim interesima nego bivša predsednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić".
Srbija dobro zna ko je Nataša Kandić i kakvu politiku ona zastupa - politiku pljuvanja sopstvenog naroda, pljuvanja po srpskim žrtvama i borbe za albanske interese! Činjenica da Šarović priželjkuje parlament put takvih kadrova, pokazuje da među blokaderima nema nikakve razlike - svi do jednog spremni su na najprljavije saveze, ponižavanje sopstvene države i gaženje dostojanstva samo da bi se dokopali fotelja i vlasti!