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Da mržnja i ostrašćenost blokadera nema granica, iznova je potvrdio novinar Nemanja Šarović. Naime, Šarović je bez ikakvog stida i srama izgovorio skandaloznu rečenicu i time pokazao koliko daleko može da ide mržnja blokadera usmerena protiv Aleksandra Vučića, nosioca liste Ujedinjena Srbija!

Naime, Šarović je bez imalo srama rekao:

- Pre bih glasao za poslaničku listu sa 250 Nataša Kandić, nego za Vučića! - poručio je Šarović na okruglom stolu u Beogradu, na temu "Zašto Srbi s Kosova i Metohije treba da glasaju za Studentsku listu 'Studenti pobeđuju'", gde je kazao da je Vučić učinio "znatno više štete srpskim nacionalnim interesima nego bivša predsednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić".

Foto: Printscreen X