Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Gerontološki centar u Jagodini, a posebno jak utisak na nju ostavila je baka od 100 godina.

"Rođena je 1926. godine. Pamti i kralja Aleksandra. Seća se kako su Nemci za vreme okupacije dolazili u njeno selo, pa su domaćice Popovnjaka iznosile sir, pogaču, rakiju, samo da bi sačuvale mir. Ono što ona zna ne piše u knjigama. Pitala sam je za savet: 'Bako, kako da dočekamo tako duboku starost?", pitala je Đurđević Stamenkovski i dobila odgovor: