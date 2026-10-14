Šansa koja se ne propušta

Šansa koja se ne propušta

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Fond za mlade talente Srbije raspisao je danas Konkurs za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena studija na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2026/27. godinu, a prijave su otvorene do 30. oktobra.

Predviđeno je stipendiranje do 300 najboljih studenata koji će biti rangirani u skladu sa Listom vodećih svetskih univerziteta.

- Listu vodećih svetskih univerziteta čine Lista prvih 500 vodećih univerziteta sa važeće Liste Academic Ranking of World Universities (ARWU) - "Šangajska lista" i Lista visokoškolskih ustanova iz oblasti umetnosti i može se pronaći na zvaničnom sajtu Fonda za mlade talente: https://fondzamladetalente.gov.rs/, navodi se u saopštenju Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i Fonda za mlade.

Kao i prethodne školske godine, samo u slučaju manjeg broja prijavljenih kandidata od maksimalnog broja od 300 stipendija, lista dobitnika će se proširiti kandidatima koji su upisani na studijski program koji se nalazi na stručnim listama Global Ranking of Academic Subjects u prvih 150 mesta u jednoj od pet stručnih oblasti.

Foto: Shutterstock, Beta/Branislav Božić

Stručne liste Global Ranking of Academic Subjects su dostupne na: https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2026.

Prijava na Konkurs se vrši elektronskim putem, korišćenjem usluge eTalenti na portalu eUprava, za šta je neophodno da kandidati poseduju aktivan nalog na eUpravi i da budu prijavljeni preko ConsentID mobilne aplikacije.

Za instaliranje aplikacije potrebno je preuzeti parametre u najbližoj ekspozituri Pošte Srbije ili u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, ukoliko se kandidat nalazi u inostranstvu.

Fond za mlade talente se nalazi u sastavu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i tokom 18 godina postojanja dodeljeno je više od 40.000 stipendija i nagrada studentima i učenicima srednjih škola.