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Predsednik Srpske liste (SL) prof dr Zlatan Elek kazao je za Kurir, povodom jučerašnje skandalozne izjave predstavnika Studentske liste Aleksandra Baucala u predizbornoj debati na RTS-u da je "status Kosova i Metohije stvar pregovaranja", da su ovakvi stavovi destruktivni po celu Srbiju!

- Status Kosova i Metohije nije stvar nikakvih pregovora! Status KiM je stvar Ustava Srbije, ništa manje i ništa više, a tamo jasno piše da je KiM sastavni deo teritorije Srbije. Stavovi predstavnika Studentske liste su destruktivni po celu Srbiju, a najviše po srpski narod u južnoj pokrajini - kazao je Elek za Kurir.

Da podsetimo, predstavnici Studentske liste ne kriju da je za njih status Kosova i Metohije stvar pregovora, a Aleksandar Baucal iz te liste je na debati u emisiji "Takovska 10" na RTS to i potvrdio.

- A status Kosova i Metohije, to je stvar pregovaranja - rekao je Baucal.

Ana Brnabić, koja je takođe učestvovala u debati, imala je jasan odgovor Baucalu. Ona je istakla da je KiM sastavni deo Srbije i da nije stvar "pregovaranja".

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