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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski juče je u Jagodini razgovarala sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju.

- Juče sam u Jagodini razgovarala sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju iz Pomoravskog okruga, koji su usvajanje zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima dočekali sa velikom nadom i zahvalnošću.