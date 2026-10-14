Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski juče je u Jagodini razgovarala sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju.

- Juče sam u Jagodini razgovarala sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju iz Pomoravskog okruga, koji su usvajanje zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima dočekali sa velikom nadom i zahvalnošću.

Za porodice koje su svoj život posvetile brizi o svojoj deci, ovaj zakon donosi konkretnu podršku i veću sigurnost. Pored mesečne naknade od 65.000 dinara, roditelji ostvaruju i pravo na zdravstveno i penzijsko osiguranje - istakla je ona.

Ne propustiteDruštvo"Ako je ovo kad 'ne može više' - šta bi bilo da može?!" Đurđević Stamenkovski posetila baka Zoku i oduševila je: "Srce moje, Miličice moja" (video)
Milica Đurđević
DruštvoDa nije bilo ministarke... Deca iz sela Tovrljane i učitelj zahvalni Đurđević Stamenkovski što je održala obećanje: Dobili novu "dačiju" da ide u školu
Screenshot 2026-10-13 211410.png
Društvo"Volite ljude, sine. Volite svakoga" Đurđević Stamenkovski u Gerontološkom centru imala susret s bakom od 100 godina: Ono što ona zna ne piše u knjigama (foto)
Screenshot 2026-10-13 193234.png
DruštvoMinistarka Stamenkovski u Svilajncu: Prepoznala odlične prakse tamošnjeg Centra za socijalni rad i uručila vrednu donaciju (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski