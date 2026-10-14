Društvo
Konkretna podrška i veća sigurnost: Ministarka Stamenkovski u Jagodini razgovarala sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju o novom zakonu
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski juče je u Jagodini razgovarala sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju.
- Juče sam u Jagodini razgovarala sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju iz Pomoravskog okruga, koji su usvajanje zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima dočekali sa velikom nadom i zahvalnošću.
Za porodice koje su svoj život posvetile brizi o svojoj deci, ovaj zakon donosi konkretnu podršku i veću sigurnost. Pored mesečne naknade od 65.000 dinara, roditelji ostvaruju i pravo na zdravstveno i penzijsko osiguranje - istakla je ona.
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