Slušaj vest

Neke ljubavi ne prestaju ni onda kada život stane! Ostaju u rečima koje nadžive rastanak, u obećanjima da će se putevi ponovo sresti i u veri da ni večnost nije dovoljno velika da razdvoji dve duše.

Upravo takvu poruku nosi oproštaj koji je jedan suprug posvetio svojoj Bokici.

"Ljubav mog života", tako je suprug nazvao svoju Bokicu, opraštajući se od nje rečima koje slamaju srce.

Ostao bez voljene žene

Posle 12 dana provedenih u komi, usled neočekivanih komplikacija nakon hirurškog zahvata, ostao je bez voljene žene, ali ne i bez nade da će je ponovo sresti.

Njegove potresne reči, objavljene u čitulji, prenosimo u celosti:

"Nakon rutinskog hirurškog zahvata, usled potpuno neočekivanih komplikacija i 12 dana u komi, upokojila se moja Bokica, 8. oktobra leta gospodnjeg 2026.

Skokom balerine ka svojoj beskonačnosti, nestala je ljubav mog života u moju budućnost, gde verujem da će nas Gospod Bog opet spojiti. Verujem da ljubav nema ni vremenska ni prostorna ograničenja, kao i da ona to već zna.

Njen Medica"

Nema konačnog zbogom

U njegovim rečima nema konačnog zbogom, već vere da će se njihovi putevi ponovo ukrstiti. Upravo ta nada, pretočena u nekoliko rečenica, čini ovaj oproštaj posebno dirljivim.