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Siniša Mali, ministar finansija u tehničkom mandatu, danas je obišao stanicu metroa na Makiškom polju - 4. stanicu prve linije metroa gledano od Železnika.

- Nikad komplikovaniji i veći projekat! "Krtica" je već na granici s Rumunijom, ali samo čekamo da se Dunav podigne i treba par meseci da se sklope i krećemo da kopamo, to su ogromne mašine, naručene su pre 13 meseci.

- Prva linija ima 21 stanicu, od Železnika do Mirijeva, a druga 24 stanice od Mirijeva do Bežanijske kose, a treća ima 23 stanice, rekao je Mali.

1/5 Vidi galeriju Siniša Mali obilazi stanicu metroa Bele vode Foto: Screenshot Informer TV

Mali je rekao da se na metrou radi odavno, iako im, kako je rekao spočitavaju da se ništa ne radi, međutim to su bili radovi koji se ne vide ali sada počinje faza kada će ljudi to moći da vide.

Na stanici na kojoj je danas ući će jedna krtica a druga će ući od Pančevačkog mosta.

- Radovi su novina za nas i za naše graditelje pa smo konsultovali francusku firmu, najbolju na svetu za to, rekao je Mali i dodao da će u vršnom satu metro moći da preveze 100.000 ljudi.

- Kinezi su spremni, hteo sam da vas povedem u Luku Pančevo da vidite kad dođu te barže koliko je to veliko, samo da se Dunav podigne, rekao je Mali dodavši da "krtica" stoji na granici s rumunske strane.

- Ovde će biti izgrađena nova škola, novi zdravstveni centar a tu će privatni kapital da gradi, sledeća stanica odavde je Trgovačka, pa dve u Požeškoj pa Ada Ciganlija, dodao je Mali i rekao da su ugovorene kompozicije za milijardu evra kao i da je s Kinezima sa sve depoom ugovoreno na dve i po milijarde evra.

- Koliko se Srbija promenila, sada nam novac nije potreban, sad ostvarujemo snove, rekao je Mali i dodao da za tako moćnu mašinu treba i puno struje i vode što je obezbeđeno a da žitelji tog dela Beograda nisu osetili nijedan problem sa strujom.

Mali je dodao da je mašina ogromna - 108 metara druga, prečnik 10 metara a teška 1.800 tona.

Ministar je dodao da će Novi Beograd dobiti novu železničku stanicu, da se nova autobuska na Novom Beogradu radi a da će metro biti potpuno kompatibilan sa BGvozom i tramvajem.

- Radove ćemo završiti do 2029, a samo ispitivanje sistema trajaće 6 do 8 meseci, mora obuka za Hitnu pomoć i policiju, prolaziće kompozicije, a kad završimo prvu liniju, biće lakša druga jer će ljudi steći iskustvo, da obučimo naše ljude... Ovo je za nas sve novo ali šta smo sve prošli jer niko nema prethodno iskustvo... Na protivpožarce je otišlo godinu dana, rekao je Mali.

- Za Novu godinu "krtica" je na Banovom brdu! Plaćeno je, čekali smo 13 meseci da dođe, dodao je Mali i rekao da samo jedna krtica ima posadu od 70 ljudi a biće dve - znači ukupno 140 ljudi svakog dana sa dve strane.

- Sidro investicija kao što je metro poguraće sve ostale, urađena je infrastruktura i kao tamo gde je EXPO svi će želeti tu da grade, tu da žive...

- Neko mora da ima viziju, a mi tu viziju imamo a metro se uklapa u našu viziju razvoja Srbije, nažalost druga strana to ne razume - šta su investicije, šta su veliki infrastrukturni projekti....

Mali je dodao da će metro vozovi biti bez vozača i da najbolja francuska firma garantuje bezbednost što je najvažnije.

- Skupo je plaćeno ali za dobru stvar, dodao je on.

Inače, stanica na Trgu Republike biće na dubini od 40 metara.