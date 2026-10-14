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Beogradska Hitna pomoć još jednom je pokazala koliko je njen rad značajan za zdravlje i bezbednost građana prestonice. Dok većina Beograđana odmara, lekari, medicinski tehničari i vozači Hitne pomoći vode neprekidnu bitku sa vremenom, kako bi pomoć stigla do svakog pacijenta kome je neophodna.

Ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Tokom protekle noći zabeleženo je čak 1.535 telefonskih veza, dok su ekipe Hitne pomoći obavile ukupno 113 intervencija. Među njima je bilo i sedam pedijatrijskih poziva, kao i dve lakše saobraćajne nesreće.

Ni dnevna smena nije bila ništa manje zahtevna, naprotiv ekipe su imale pune ruke posla, a posebno se izdvajaju čak 52 intervencije na javnim mestima, što dodatno govori o obimu posla sa kojim se svakodnevno suočavaju zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Tokom dana zabeleženo je i deset pedijatrijskih poziva kao i jedan slučaj akutnog koronarnog sindroma, ozbiljnog i potencijalnog životno ugrožavajućeg stanja koja zehteva hitnu medicinsku procenu i zbrinjavanje.

Prema dostupnim informacijama građani su se najčešće obraćali Hitnoj pomoći zbog povišenog krvnog pritiska odnosno hipertenzije.

Heroji koji ne poznaju odmor

1/4 Vidi galeriju Beogradska Hitna pomoć Foto: Kurir/D.Đ, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Shutterstock

Iza svake intervencije stoje ljudi čiji posao zahteva ogromnu odgovornost, znanje, prisebnost i spremnost da u svakom trenutku odgovore na poziv za pomoć.

Bez obzira na vremenske uslove, doba dana ili noći, ekipe beogradske Hitne pomoći izlaze na teren, često ne znajući kakva ih situacija očekuje na sledećoj adresi.

Od iznenadnih pogoršanja zdravstvenog stanja, preko saobraćajnih nezgoda, do najtežih urgentnih slučajeva, zdravstveni radnici svakodnevno se suočavaju sa situacijama u kojima su brza reakcija i svaka sekunda od presudnog značaja.

Dok jedni završavaju svoju smenu, drugi je započinju. Telefoni nastavljaju da zvone, sanitetska vozila izlaze na teren, a borba za ljudske živote ne prestaje.

Posebno treba istaći požrtvovanost lekara, medicinskih tehničara, vozača i dispečera, koji zajedničkim radom čine sistem bez kojeg bi funkcionisanje zdravstvene zaštite u glavnom gradu bilo nezamislivo.

Njihov posao nije samo profesija. To je svakodnevna odgovornost prema hiljadama građana koji u najtežim trenucima očekuju stručnu pomoć, sigurnost i podršku.

Brojke govore o obimu posla, ali iza svake brojke nalazi se čovek kome je pomoć bila potrebna. Upravo zato zaposleni u Hitnoj pomoći zaslužuju ogromno poštovanje, jer dok grad živi svojim ritmom, oni ostaju na prvoj liniji borbe za zdravlje i ljudske živote.