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U Srbiji je danas počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a građanima Srbije na raspolaganju je nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak".

U zdravstvene ustanove distribuirano je 300.000 doza vakcina, a direktorka Instituta Ivana Marinković rekla je da će Torlak, ukoliko bude potrebno, proizvesti i više.

Pojašnjava da se radi o vakcini "TorVaxFlu", trovalentnoj vakcini koja u svom sastavu ima tri soja virusa infuence dva tipa A i jedan tip B.

- To je u skladu sa preporukama koje je dala Svetska zdravstvena organizacija, a nakon praćenja globalnog epidemiološkog nadzora i cirkulacije virusa gripa - kaže Marinković.

Ona je naglasila da Torlak ima vakcinu i za decu.

- Ta vakcina takođe je distribuirana i dostupna je u svim domovima zdravlja i namenjena je deci od šest meseci do 18 godina - poručila je direktorka Instituta Torlak.

Vакcinа prоtiv gripа је nајеfекtivniјi i nајbеzbedniјi vid individuаlnе i коlекtivnе zаštitе оd gripа Foto: Shutterstock

Marinković ističe da ta ustanova ima iskustvo dugo gotovo jedan vek u proizvodnji vakcina i da je u službi očuvanja zdravlja građana.

- Naša vakcina protiv gripa je apsolutno kvalitetna, a naši stručnjaci sa savršenim znanjem rade u najboljim uslovima - rekla je ona.

Pomoćnik ministra zdravlja i kardiolog dr Nebojša Tasić ocenio je da je država proizvodnjom nove vakcine protiv gripa pokazala visoku organizovanost i kvalitet.

- Srbija među prvima u Evropi i Balkanu kreće sa vakcinacijom protiv gripa. To je bitno zato što je u pitanju nova vakcina protiv novih sojeva gripa i upravo je tu pokazano da je Institut Torlak sa svojim kapacitetom i ekspertima uspeo na vreme da proizvede novu vakcinu i da obezbedi građanima Srbije danas - poručio je Tasić.

Foto: Privatna arhiva

Apelovao je na građane Srbije da dođu na vakcinaciju, posebno stariji od 65 godina.

- Građani koji imaju hronične bolesti, kardiovaskularne i maligne bolesti, reumatske bolesti i opstruktivnu bolest pluća. Nažalost, komplikacije gripa su često kardiološke, zato je zaštita protiv gripa veoma važna - istakao je Tasić.

Ukazuje na to da je među stanovništvom prisutan i kovid, ali i drugi virusi koji, kako naglašava, vrlo često daju komplikacije.

- Najbolji način da ili sprečimo grip ili imamo lakšu formu bolesti upravo je da se vakcinišemo protiv gripa zato pozivam sve građane Srbije, a posebno kategorije koje sam naveo da se obavezno odazovu i prime Torlakovu trovalentnu vakcinu protiv gripa - rekao je on i naglasio da vakcinacija predstavlja lični čin poverenja u zdravstvo i zdravstvene informacije.