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- Za nas je volja naroda - volja Boga. Slobodna i slobodarska Srbija pobeđuje!, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija. 

On je na sinoćnjem velikom skupu u Zaječaru narodu poručio sledeće: 

- Za nas je vaša volja, volja Boga. Samo da se dogodi neka strašna stvar, neki teroristički akt, ili da me ubiju, ili ne znam šta treće, samo tako oni mogu da dobiju izbore.

- Dakle, i na biračkim mestima, pored svake kutije, čuvate kutiju, i samo mirno, i samo mirno, strpljivo i trpeljivo, jer sve što budemo izbrojali u Srbiji pokazaće jasnu i nedvosmislenu pobedu slobodne, slobodarske, ujedinjene Srbije, poručio je Vučić. 

 Kurir.rs

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