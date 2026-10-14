Brezovica je prekrivena snegom, stvarajući nestvarne scene i zimsku bajku. Pogledajte snimak koji je zapalio društvene mreže.
Zima usred oktobra
Sneg zatrpao puteve! U ovom mestu se od vejavice ne vidi prst pred okom: Na mrežama osvanuo snimak
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Prvi sneg doneo je nestvarne scene usred oktobra na Brezovici i najvećem skijaškom centru na Kosovu. Stranica "Brezovica Info" objavila je na Instagramu nestvaran snimak na kom se od neverovatne beline i vejavice bukvalno ne vidi prst pred nosem.
Snežni nanosi su toliko veliki da su već potpuno prekrili puteve, drveće i kuće, stvarajući pravu zimsku bajku koja je zapalila društvene mreže.
- Brezovica je prekrivena sa pet centimetara svežeg snega, donoseći prelepu zimsku atmosferu na planinu i budeći veliku nadu za predstojeću ski-sezonu - navodi se na Instagramu.
Kurir.rs/ Telegraf.rs
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