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Prvi sneg doneo je nestvarne scene usred oktobra na Brezovici i najvećem skijaškom centru na Kosovu. Stranica "Brezovica Info" objavila je na Instagramu nestvaran snimak na kom se od neverovatne beline i vejavice bukvalno ne vidi prst pred nosem.

Snežni nanosi su toliko veliki da su već potpuno prekrili puteve, drveće i kuće, stvarajući pravu zimsku bajku koja je zapalila društvene mreže.

- Brezovica je prekrivena sa pet centimetara svežeg snega, donoseći prelepu zimsku atmosferu na planinu i budeći veliku nadu za predstojeću ski-sezonu - navodi se na Instagramu.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

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