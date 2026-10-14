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Stotinu najboljih diplomaca Medicinskih fakulteta u Srbiji dobija specijalizacije, doktorske studije i posao, a 15 zdravstvenih ustanova u Srbiji novih 20 sanitetskih vozila.

Najboljim diplomcima Medicinskih fakulteta sutra će od države biti uručeni ugovori o radu, plaćenim doktorskim studijama i specijalizacijama, dok će i najbolji svršeni učenici srednjih medicinskih škola dobiti ugovore o radu, njih ukupno 380.

A najbolji diplomci kažu da ostaju u svojoj zemlji.

- Najveća satisfakcija za nekoga ko je završio ovde, ko se školovao ovde, jeste da pomogne našim građanima, tako da ostajem ovde, rekla je za Dnevnik 2 javnog servisa Jelena Milović, koja je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala sa prosekom 10, a sad joj se ostvarila još jedna želja.

Foto: RTS Printscreen

- Smatram da je za svakog mladog lekara najveća satisfakcija da vidi da je nekome popravio kvalitet života. A smatram da je plastična hirurgija idealna grana za to, zato što mi zaista popravljamo kvalitet života, i to je jedan spoj i nauke i umetnosti u isto vreme, kaže mlada doktorka Jelena.

Među najboljim diplomcima je i Đorđe Mijailović, prosek 9,63.

- Imam veliki afinitet prema nuklearnoj medicini, radiologiji i tom delu fizike, i mislim da je radijaciona onkologija velika budućnost, to jest ta forma terapije, sa svim tehnologijama koje imamo i u inostranstvu i kod nas, mislim da možemo da pomognemo dosta ljudima, kaže mladi doktor Đorđe.

Foto: RTS Printscreen

Prijem u Palati Srbija za 100 najboljih

U Palati Srbija, 100 najboljih diplomaca Medicinskih fakulteta svih univerziteta u Srbiji, juče je bilo s ministrom zdravlja u tehničkom mandatu dr Zlatiborom Lončarom i čelnim ljudima zdravstvenih ustanova.

- Možemo da budemo izuzetno srećni u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, jer se jedan značajan broj najboljih diplomaca odlučio da želi da radi u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije. Mislim da je između 20 i 30. I ono što je izuzetno značajno je što se radi o kolegama koji su zainteresovani za različite specijalizacije, što nam je izuzetno važno, posebno u nekim oblastima. Sad bih naglasila, na primer, nefrologiju, gde se prijavilo dvoje najboljih diplomaca, što nam je izuzetno važno. A takođe kardiohirurgija, plastična hirurgija, abdominalna hirurgija, kaže dr Jelena Drulović koja je na čelu UKC Srbije.

Uvek nam treba pomoć, i ja sam srećan. Danas smo dobili 4 nova lekara, 2 će ići na radioterapiju, 1 doktor će ići na patologiju, i doktorka ide na radiodijagnostiku. Mi već imamo jako dobro iskustvo sa mladim lekarima iz ovog programa, 100 najboljih, oni već uveliko rade kod nas, neki su već i na kraju specijalizacije, i jako su se dobro pokazali, kaže dr Milan Žegarac

Foto: RTS Printscreen

Rekordna ulaganja u zdravstvo Srbije - pokretne bolnice

I ispred Palate Srbije juče je zabeležen fantastičan prizor koji svedoči o istorijsko-rekordnim i nikad većim ulaganjima u zdravstvo Srbije koje dobija najsavremenija sredstva rada.

Ovog puta reč je o 20 novih saniteta za 15 zdravstvenih ustanova, a oprema je u njima najsavremenija, kako bi u najkritičnijem trenutku moglo najbolje i najbrže da se odreaguje.

- Ovo je veliki dan za nas, mada smo i pre 2 nedelje, ja mislim, još 20 vozila uručili. Evo sada još 20 sledeće nedelje, još 20 vozila, znači 60 vozila. To nisu obična vozila, to su pokretne bolnice koje život znače, posebno za ruralne sredine, da ljudi vide da želimo da imaju najbolje uslove i da imaju sigurnost kada im se nešto desi, da mogu da računaju da će dobiti i adekvatne ekipe, a i adekvatnu opremu koja postoji u ovim pokretnim bolnicama. A to nije samo da bi se reklo da je to najbolje i to, nego to direktno spasava ljudski život, kaže dr Lončar.

Do kraja ove, i početkom naredne godine, ukupno će biti nabavljeno 148 saniteta. Prilikom uručenja ključeva, ministar u tehničkom mandatu, Zlatibor Lončar, ponovio je da država nastavlja ulaganje i u obnovu bolnica, domova zdravlja, ali i da se očekuje početak gradnje novih objekata, poput Instituta za onkologiju koji će biti na Bežanijskoj kosi.