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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski otvorila je Sajam zapošljavanja u Knjaževcu, namenjen mladima, teže zapošljivim kategorijama stanovništva i svima koji traže prvo zaposlenje ili novo radno mesto.

Ministarka je istakla da je cilj da se istoku Srbije obezbede snažniji privredni razvoj, više radnih mesta i veće zarade, kako bi Timočka krajina uhvatila priključak sa republičkim prosekom.

„Do 2035. godine cilj nam je da ostvarimo 20.000 novih radnih mesta. Na tome ćemo raditi kroz velike domaće i strane investicije, ali i kroz razvoj domaćeg preduzetništva, jačanje srpske privrede i podršku malim i srednjim preduzećima“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

1/13 Vidi galeriju Ministarka Stamenkovski otvorila Sajam zapošljavanja u Knjaževcu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je najavila da će Ministarstvo tokom 2027. godine izdvojiti veća sredstva za subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje u Zaječarskom i Borskom okrugu, kao i u pet okruga na jugu Srbije. Cilj je da se podrže građani koji žele da pokrenu sopstveni posao i razvijaju preduzetničke ideje.

Za podsticaje u Knjaževcu ove godine izdvojena su dva miliona dinara, dok se za narednu godinu priprema poseban paket podrške zapošljavanju i samozapošljavanju u Timočkoj krajini.

Posebno je istakla značaj programa „Garancija za mlade“, čija primena na teritoriji cele Srbije počinje 1. januara 2027. godine. Nakon pilotiranja u tri okruga tokom 2025. i 2026. godine, program će mladima širom zemlje omogućiti priliku za zaposlenje, nastavak obrazovanja, obuke i prekvalifikacije.

„Nismo želeli da Garancija za mlade bude samo pilot-projekat koji se jednom pojavi i nestane, već program cele Srbije – od Vranja do Subotice, od istoka do zapada. Želimo da mladima pružimo priliku da steknu znanja i veštine koje će im omogućiti sigurniju budućnost“, poručila je ministarka.

Govoreći o stanju na tržištu rada, ukazala je na to da prosečna neto zarada u Zaječarskom okrugu iznosi oko 102.000 dinara, što je ispod republičkog proseka. Naglasila je da je neophodno nastaviti sa investicijama i otvaranjem dostojanstvenih radnih mesta, uz poštovanje radničkih prava i potreba poslodavaca.