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Univerzitetski klinički centar Niš ubrzano unapređuje zdravstvenu zaštitu i prati najsavremenije trendove u medicini! Dnevna bolnica za radiologiju, Centar za terapiju bola i sada Dnevna bolnica Klinike za digestivnu hirurgiju predstavljaju značajne korake ka efikasnijem lečenju, boljoj organizaciji rada i većoj dostupnosti specijalizovanih zdravstvenih usluga.

Niš jača svoju ulogu, pacijenti dobijaju više

Otvaranjem novih kapaciteta, UKC Niš unapređuje mogućnosti zbrinjavanja pacijenata, skraćuje potrebu za višednevnim boravkom u bolnici kada zdravstveno stanje to dozvoljava i oslobađa bolničke postelje za najsloženije slučajeve.

Posebno je značajno otvaranje Dnevne bolnice Klinike za digestivnu hirurgiju, namenjene i pacijentima sa intestinalnom insuficijencijom, odnosno sindromom kratkog creva, kojima je neophodna specifična i kontinuirana medicinska podrška.

Lazarević: Ovo je konkretan pomak u lečenju

Foto: UKC Niš

V. d. direktora UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, istakao je da je cilj da pacijenti dobiju kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu, uz savremene metode lečenja i bolje uslove za rad medicinskih timova.

- Ponosan sam na naše lekare, medicinske sestre i tehničare koji svakodnevno pokazuju da se zdravstvo unapređuje konkretnim radom i posvećenošću pacijentima. Otvaranjem ovakvih kapaciteta pravimo važan korak napred, jer pacijentima omogućavamo efikasnije lečenje, a bolničke resurse koristimo racionalnije.

Foto: UKC Niš

Naš cilj je da UKC Niš bude savremeni zdravstveni centar koji odgovara potrebama građana, ne samo Niša već čitavog juga i istoka Srbije. Pacijent je na prvom mestu i to mora da se vidi u svakom segmentu našeg rada“, poručio je Lazarević.

Više od 3.500 pacijenata i preko 2.000 operacija godišnje

Klinika za digestivnu hirurgiju UKC Niš godišnje zbrine oko 3.500 pacijenata i obavi više od 2.000 operacija, uključujući najsloženije intervencije na organima digestivnog trakta.

Foto: UKC Niš

Rukovodilac Klinike, prof. dr Goran Stanojević, naglasio je da UKC Niš pokriva potrebe više od 2,5 miliona stanovnika i da sve češće prima pacijente i iz centralnih delova Srbije.

Nova Dnevna bolnica omogućava da pacijenti kojima je potrebna određena terapija ili procedura budu zbrinuti tokom dana i, kada medicinski uslovi to dozvoljavaju, vraćeni kući istog dana, odnosno najkasnije u roku od 24 sata.

Foto: UKC Niš

Savremena medicina, bolja nega i više mesta za najteže pacijente

Dnevna bolnica za radiologiju, Centar za terapiju bola i Dnevna bolnica Klinike za digestivnu hirurgiju deo su šireg unapređenja organizacije zdravstvene zaštite u UKC Niš.

Foto: UKC Niš

Ovakvi kapaciteti omogućavaju bolju organizaciju terapija i procedura, smanjenje nepotrebnog zadržavanja u bolnici i efikasnije korišćenje raspoloživih postelja za pacijente kojima su potrebne složene operacije i intenzivnije lečenje.