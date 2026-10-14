Slušaj vest

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog najgrubljeg mešanja u izbore u našoj zemlji, saznaje Kurir.

Naše ministarstvo u protestnoj noti, osim mešanja u izborni proces, navodi i sada već konstantno neobjektivno izveštavanje u hrvatskim medijima o političkim prilikama u Srbiji.

Dakle, svako mešanje u unutrašnja pitanja naše zemlje, uključujući i izborni proces, smata sa apsolutno neprihvatljivim.

Dodaje se i da se u hrvatskoj javnosti unutrašnje prilike u Srbiji predstavljaju sa negativnom konotacijom, gotovo bez izuzetka, a da se izbori u našoj zemlji tretiraju kao pretnja regionalnoj stabilnosti, što je nedopustivo. 

Sve ovo negativno utiče na odnose dve zemlje.

Ne propustitePolitikaVUČIĆEV PLAN ZA ISTOK SRBIJE! Šest stubova razvoja: Posao za mlade, industrija, saobraćaj i energetika, turizam, poljoprivreda - ZA ZDRAVSTVO 1,3 MILIJARDE EVRA
2.jpg
Politika"ODAVNO JE POZNATO DA PAJTIĆ UPRAVLJA BLOKADERIMA" Analitičari za Kurir televiziju: "Jasno im je da ne mogu da dobiju podršku građana, pa raste nervoza"
pajti.jpg
Politika"OVA ZEMLJA JE PREDALEKO STIGLA DA BI SE SADA ZAUSTAVILA" Moćna poruka Aleksandra Vučića: Srbija je na dobrom putu, a neko bi želeo da sve ovo stane! (VIDEO)
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"INTELEKTUALAC" GORAN MARKOVIĆ PRONAĐEN NEPISMEN U ZAGREBU! Zna da na HRT-u pljuje po Srbiji i Srbima ali ne zna da kaže ESKALACIJA (VIDEO)
2026-10-14 14_44_08-Razgovor s razlogom_ Goran Marković - YouTube.png