Politika
SRBIJA UPUTILA PROTESTNU NOTU HRVATSKOJ: Oštra reakcija zbog najgrubljeg mešanja u izborni proces u našoj zemlji
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Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog najgrubljeg mešanja u izbore u našoj zemlji, saznaje Kurir.
Naše ministarstvo u protestnoj noti, osim mešanja u izborni proces, navodi i sada već konstantno neobjektivno izveštavanje u hrvatskim medijima o političkim prilikama u Srbiji.
Dakle, svako mešanje u unutrašnja pitanja naše zemlje, uključujući i izborni proces, smata sa apsolutno neprihvatljivim.
Dodaje se i da se u hrvatskoj javnosti unutrašnje prilike u Srbiji predstavljaju sa negativnom konotacijom, gotovo bez izuzetka, a da se izbori u našoj zemlji tretiraju kao pretnja regionalnoj stabilnosti, što je nedopustivo.
Sve ovo negativno utiče na odnose dve zemlje.
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